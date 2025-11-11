Делфинът Мимо си хареса Венеция и не иска да си тръгва

От няколко месеца лагуната на Венеция си има необичаен обитател - симпатичен делфин, който местните вече наричат галено Мимо. Вместо да се наслаждава на свободата на Адриатическо море, Мимо е решил, че между гондолите и туристите се чувства като у дома си. Докато гостите на Венеция снимат поредния залез над „Сан Марко", не е рядкост зад тях да изскочи перка на делфин.

„Има лодки, които излизат специално, за да го видят!", разказват развълнувани жители пред италианските медии. В социалните мрежи вече циркулират стотици видеа: Мимо се гмурка между лодките, прави акробатики с изглед към базиликата и дори -поне така разказват очевидци, е получил хвърлена топка от ентусиазиран турист. Мнозина го нарекоха инфлуенсър с перки.

Специалистите от Музея по природна история на Венеция „Джанкарло Лигабуе" уверяват, че делфинът е в отлична форма и няма никакви признаци да е в капан. Напротив, той вече няколко пъти е излизал в открито море и сам се е върнал.

„Това означава, че Мимо просто е избрал да остане", обяснява пред канала "РаиНюз" биологът Лука Мицан. „Очевидно му харесва компанията, макар че трябва да помним, че това е диво животно, а не морски домашен любимец."

За да се избегнат инциденти, бреговата охрана на Венеция наблюдава редовно поведението на делфина. Няколко пъти вече лодките са били принудени да правят рязък завой, за да не се сблъскат с любопитния посетител. Учените напомнят на туристите на Венеция няколко прости, но важни правила. Сред тях са придържането на дистанция на поне 50 м.от делфина, препоръката да не му се подхвърля никога храна, да не му се пресича пътя с лодка и да не се правят опити за селфи с него. На площад „Сан Марко" дори се проведе флашмоб в чест на делфина. Жителите искат повече защита за Мимо, а някои настояват той да бъде върнат в открито море. Изглежда обаче, че докато температурата не спадне и рибите не се преместят на юг, делфинът няма никакво намерение да напуска своето ново водно царство.