С концерт-спектакъл под мотото „Ако си дал" Плевен се подготвя да отбележи 85-ата годишнина от рождението на големия Емил Димитров - един от най-обичаните български изпълнители и гордост за града. Организатор на събитието е Община Плевен, с подкрепата на творчески формации в Плевен.

Поканата към всички плевенчани и гостите на града е в навечерието на 85-годишнината от рождението на Емил Димитров - заедно да си спомним неговите най-обичани песни на 5 декември, петък, от 18:00 часа в зала „Катя Попова".

Вход свободен!

В изпълнение на Общински хор „Гена Димитрова" с диригент Анелия Дечева на сцената в Плевен ще звучат незабравимите „Ако си дал", „Моя страна, моя България", „Ако можех да избирам, майчице" и др. Те ще звучат в изпълнение на талантливите солисти Венелин Андреев, Даниел Меса, Боби Големанов, Любомир Дюлгеров, Константина Габровлийска.

Заедно с тях песните на Емил Димитров ще запеят и ученици от Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков" от специалност „Поп и джаз пеене" с преподаватели д-р Доротея Люцканова и Детелина Станева.

Специални гости на събитието ще бъдат и децата от Смесен хор „Звъника" при Център за работа с деца - Плевен, с ръководител Ваня Делийска.

Със свои изпълнения ще се включат и танцьори от Балетната школа при НЧ „Съгласие 1869", с ръководител Маня Николова, танцьори от Клуб по спортни танци „Зорая" с ръководители Десислава Йовелинова и Милчо Петров. Всички артисти на сцената ще подарят на публиката в Плевен приказна вечер, пълна с музика, любов и носталгия.

Нека заедно почетем човека и неговия талант, който ни подари незабравими любими песни като „Моя страна, моя България", „Ако си дал", „Само един живот" и още десетки, които носят духа на времето и топлината на българската душа!

Емил Димитров (1940 - 2005) е изпълнител и автор на песни, считан за едно от най-големите имена в българската музика през XX-ти век. Роден е в Плевен на 23 декември 1940 г. в артистичното семейство на Факира Мити /Димитър Димитров/ и Анастасия, неговата асистентка с артистично име Мадам Сизи. През 1960 г. е приет актьорско майсторство във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" в класа на Желчо Мандаджиев. През същата година дебютира като певец в концерт с водещ Коста Цонев и изпълнява своята авторска песен „Арлекино". Това поставя началото на една дълга и успешна кариера като поп изпълнител, музикант и композитор.

Над 400 са песните в репертоара му, 280 от тях са авторски, с които оставя ярка следа в българската музика. „Арлекино", „Моя страна, моя България", „Ако си дал" са сред емблемите на Емил Димитров, но не само с тях, а с дълбоките послания в цялото му творчество, той печели сърцата на публиката и днес.

Изключителна музика, въздействащи и докосващи до болка текстове, изпълнени както само той може - това е Емил Димитров.