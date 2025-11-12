Иван Михалев - опитният мениджър с устойчиви идеи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Има идеи, които не просто вдъхновяват, а са устойчиви във времето. Преди десетилетие Иван Михалев – търговският директор на “Медийна група България”, инициира проекта “Големите малки”, който помага на малкия бизнес да расте, като му дава най-ценното – видимост и доверие. А преди броени дни за 11-и път отличихме поредните 11 малки компании, които имат смели мечти и потенциал да развият устойчив бизнес.

Иван съчетава професионализма на опитен мениджър с любопитството на пътешественик и погледа на фотограф, който умее да улови красотата във всеки детайл.

Пожелаваме му здраве и нови поводи за гордост! Честит рожден ден!