Иван Михалев - опитният мениджър с устойчиви идеи

Има идеи, които не просто вдъхновяват, а са устойчиви във времето. Преди десетилетие Иван Михалев – търговският директор на “Медийна група България”, инициира проекта “Големите малки”, който помага на малкия бизнес да расте, като му дава най-ценното – видимост и доверие. А преди броени дни за 11-и път отличихме поредните 11 малки компании, които имат смели мечти и потенциал да развият устойчив бизнес.

Иван съчетава професионализма на опитен мениджър с любопитството на пътешественик и погледа на фотограф, който умее да улови красотата във всеки детайл.

Пожелаваме му здраве и нови поводи за гордост! Честит рожден ден!

