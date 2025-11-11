ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Карлос Алкарас счупи рекорд за победи срещу играчи...

Йорданка Христова получи своя “Златен век”, разказа как е пяла на урди и е научила полски за седмица

Министър Бачев връчва отличията на Йорданка Христова и на Кирил Вълчев. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Голямата певица получи своето отличие “Златен век” във вторник в Министерството на културата, след като не успя да присъства на церемонията по връчването на наградите на 30 октомври. Тя бе отличена за изключителния си принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство.

На награждаването си Христова разказа как е научила полски за седмица, как е пяла на китайски, японски, хинди и урду и как в Египет е разбрала как се подбира силен репертоар. “Нямаше език, който да не разбирам”, каза тя. На връчването на отличието ѝ присъства и генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който бе удостоен с почетния знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство “Златен век” - печат на Цар Симеон Велики - златен, и грамота.

