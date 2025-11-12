Крис Айзък и Wicked Games най-после на живо у нас

Американската легенда Крис Айзък за първи път ще направи концерт в България. Той ще пее на 22 юни във Vidas Art Arena в София. 40 години на сцената, той е истинска икона на чувствения рок, съчетавайки рокзвученето от 50-те години с елементи от поп музиката.

Изявява се и като актьор. Една от най-емблематичните му песни, която го превърна в истинска звезда, е Wicked Game. Завладяващото изпълнение е и с видео, което придоби култов статут - черно-бял клип на плажа, в който топмоделът Хелена Кристенсън е любимата жена на Крис Айзък. По време на концерта му в София публиката ще чуе на живо легендарни парчета като Lie To Me, Baby Did a Bad Bad Thing, Blue Hotel.

Джонатан Рой ще гостува в София на 31 май.

Още един изпълнител с невероятно впечатляващ глас ще пее у нас. Канадската звезда Джонатан Рой, който се превърна в сензация сред меломаните, ще направи втория си концерт в София, след като първото гостуване бе напълно разпродадено. На 31 май той ще има специален концерт в зала 3 на НДК, за да може цялата публика да бъде съвсем близо до него, почти на ръка разстояние. Джонатан Рой идва с най-новия си албум Symphony of Doubts, с който прави и голямо турне.