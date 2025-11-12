В Народния театър поставят пиеса за травмите от времето, вдъхновена от Алберто Моравия

В Народния театър започнаха репетициите на пиесата „Сенки отвъд светлината" на Боил Банов и Ива Петрони (Two Seaguls). Спектакълът, вдъхновен от творчеството на Алберто Моравия, ще бъде представен пред публиката през януари на камерната сцена, информират от трупата, предава БТА.

Това е разказ за травмите, които историческото време нанася върху личността и как главният герой ще оцелее и ще преработи тези травми, и дали опитите му да се нагоди към обстоятелствата и хората са комични или трагични. Участват актьорите Христо Мутафчиев, Евгени Будинов, София Бобчева, Христо Терзиев и Гергана Плетньова.

Преводът и драматизацията са направени от Ива Петрони, сценограф и костюмограф е Юлияна Войкова-Найман, драматург е Мирела Иванова. Втори асистент-режисьори са Боряна Митева и Меглена Димитрова.