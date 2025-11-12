Вещи на "Ролинг стоунс" могат да бъдат продадени на търг за 1,3 милиона долара

От китарата на Брайън Джоунс до якето на Мик Джагър - сувенири от частна колекция, посветена на "Ролинг стоунс", ще бъдат предложени на търг следващия месец, като продажбата може да донесе над 1,3 милиона щатски долара, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Около 185 предмета, включително плакати, сценични костюми и билети, ще бъдат предложени на търга Satisfaction: The Rolling Stones Treasures from the Ali Zayeri Collection, организиран в Далас от "Херитидж окшънс" на 4 декември.

Сред артикулите, за които ще могат да наддават участниците в него, са електрическата китара Harmony Stratotone на покойния съосновател на "Ролинг стоунс" Брайън Джоунс. Оценката на инструмента е между 200 000 и 400 000 долара.

"Това беше първата му електрическа китара и с нея той свиреше на най-ранните им концерти, демо записите им и дори в първия им сингъл, кавър на Come On на Чък Бери", каза Чарлз Ептинг от "Херитидж окшънс".

"Това не е инструмент от висок клас. Това е нещо, което някой от работническата класа в началото на 60-те години на миналия век би могъл да си позволи. Така че това е много скромен инструмент, който обаче проправи пътя на една от най-великите групи на всички времена", допълни Ептинг.

Много от предметите, които ще бъдат предложени за продан, са от ранните години на групата. Други артикули, принадлежали на Джоунс, който напуска "Ролинг стоунс" през 1969 г. и умира скоро след това, включват яке с ресни, което той носи по време на последното си изпълнение на живо с групата, както и детска книга.

На търга ще бъдат предложени и якета, носени от фронтмена Мик Джагър и китариста Кийт Ричардс, както и подписани палки на барабаниста Чарли Уотс. Организаторите на търга очакват общата сума да надхвърли 1,3 милиона долара.

"Мисля, че интересът на колекционерите от цял свят ще бъде голям, защото има малко групи, които преодоляват езиковите бариери, границите и всичко останало, както "Ролинг Стоунс", каза още Чарлз Ептинг.

Най-интересните предмети от продажбата са изложени в офиса на "Херитидж окшънс" в Лондон до 28 ноември.