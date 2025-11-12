Брук Логан от "Дързост и красота" на една сцена с майките на Насар, Никола Цолов и волейболистите

За първи път в България тази вечер идва световноизвестната актриса Катрин Кери Ланг, която влезе в образа на Брук Логан в сагата "Дързост и красота". Сериалът бе излъчен по БНТ в продължение на години.

64-годишната красавица идва в София за церемонията в четвъртък на списание "Гламур".

Тя ще бъде отличена със специална статуетка "Icon of the screen", тъй като е корица на последния брой на списанието.

За четвърта поредна година модното и лайфстайл издание ще отличи успешни български и чужди дами на специална гала вечер в Балната зала на Централния Военен клуб.

С партньора си в сериала "Дързост и красота" - Рич Форестър Снимка: инстаграм

Световната звезда ще бъде посрещната с лимузина от летището и едно от големите й желания е да посети Боянската църква. Ден след това Катрин ще отлети за снимки на нова голяма продукция.

"Тази година за мен е трансформираща - много неща направих за първи път с безстрашни скокове - първият ми филмов фестивал в Кан, първите ми международни модни корици, влизам в света на модата, който винаги съм обичала. В началото на годината си обещах да направя нови неща, за да отразят новото ми "аз". Всичко е толкова смело, емоционално и преди всичко освобождаващо", написа в инстаграма си Катрин за нещата, които й се случват напоследък. Звездата споделя, че след повече от 35 години в ролята на Брук Логан, усеща нуждата да преоткрие себе си извън образа, с който е станала световноизвестна. Тя благодари за честта да е "Жена на годината" на списанието, след носителката Деми Мур, на която много се възхищава заради артистичността и силата на духа й.

"След 60-тата си година се чувствам по-уверена, по-спокойна и по-истинска от всякога".

Новият проект с който се е захванала популярната звезда от малкия екран е създаването на модна колекция от спортни и ежедневни дрехи, вдъхновена от любовта й към активния начин на живот. Тя подчертава, че предпочита устойчиви материали и минимализъм в дизайна.

Освен Брук и други популярни звезди ще участват в официалната церемония. На нея ще присъстват и вдъхновителките на нашите спортни герои - майките на волейболистите - Александър и Симеон Николови, на шампионът по вдигане на тежести Карлос Насар и майката на автомобилния пилот Никола Цолов.

Вип българи, които ще присъстват на събитието ще са Ники Кънчев, Ники Илиев, Орлин Павлов, Светльо Иванов, Филип Буков, Димитър Тодоранов и много други. Всички те ще връчват награди на жени в отделни категории.

Най-личната гостенка Катрин Кери Ланг с нетърпение очаква да види България. Ако има време, тя може и да поязди, тъй като дълги години се обучава за жокей. Взима само няколко специални класа по драматично изкуство, но съдбата я изпраща именно към актьорската професия.

Кариерата й започва с участия в "Скейт Таун САЩ" (1979), "Щастливи дни" (1984), "Магнум" (1987) г.

Има двама синове от първия си брак - Джеръми и Джилиан и дъщеря Зоуи от втория брак с Алекс Д'Андре. Тя обича спорта, играе тенис, кара сърф, занимава се и с планинско колоездене и конна езда.

С партньора си във филма "Дързост и красота" - Рон Мос е в прекрасни отношения. В лентата той влиза в ролята на Рич Форестър. В живота актьорът е и музикант, има група - "Плейър", в която участва като баскитарист и вокалист. Мос има издадени и самостоятелни албуми. Негови песни звучат и в сериала "Дързост и красота". Рон няколко пъти е бил в България, като последният е през септември 2021 г., където в Пловдив изнесе концерт на сцената на Античния театър. Специален гост му бе Орлин Горанов.