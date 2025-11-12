Сливенският театър гостува с "Боряна" в Търговище

Най-новото представление на Сливенския драматичен театър „Стефан Киров" – "Боряна" на Йордан Йовков, ще бъде представено на 24 ноември, от 19:00 часа в салона на Драматичен театър – Търговище, съобщиха от театъра. Търговишката публика ще види един съвременен прочит на класическото Йовково произведение, който вече събра много овации и положителни оценки от първите си зрители в Сливен и София.

Актьорът Красимир Доков се превъплъщава великолепно в култовата роля на Златил в постановката на режисьора Петър Денчев. Познатият от сериалите „Под прикритие" и „Откраднат живот" филмов и театрален актьор си партнира с младата актриса Мария Манолова. Тя вече е отличена за дебюта си на сливенска сцена с номинация за „Икар" и сега играе ролята на емблематичната Боряна.

С премиерата на „Боряна" на 17 септември бе открит тазгодишният Есенен театрален салон в Сливен.

Размествайки пластовете, спектакълът прави съвременен прочит на Йовковата пиеса с респект към класиката, запазвайки духа на автора. Йовковите герои са живи и днес, а как и дали са се променили традиционните представи за отношенията в семейство, род и народ, ще тестват зрителите на новото представление.

Непризнатият грях, който разяжда човешката душа отвътре, за режисьора Петър Денчев е основна тема на пиесата и постановката на „Боряна": „Непризнатият грях прелива в семейното проклятие, според което синовете са обречени да повторят греховете на своя баща. Единствено Боряна притежава силата да промени хода на това действие, но дали ще успее е въпросът, пред който зрителят е изправен. Посланието е, че доброто, когато е дадено даром, не може да бъде разпознато, ако човек не го желае в собствената си душа." Според постановчика, „Йовков е уловил една дълбока българска особеност – неспособността да се носи отговорност за постъпките и нежеланието да се изправиш пред действителността."

В творческия екип на представлението, освен многоуважавания гост Красимир Доков, има още един гост – актьорът Марин Маринов, в ролята на Павли – най-малкия син на Златил. Другото ново лице е дебютантът Денислав Михалев, абсолвент от класа на проф. Пламен Марков и вече щатен актьор от трупата на сливенския театър, когото ще видим в ролята на Андрея.

Опитни актьори от трупата пресъздават останалите роли. В образа на големия брат Рали се превъплъщава Ивайло Гандев, който също има номинация за Икар за поддържаща мъжка роля. Ролята на жена му Вида е претворена цветисто от Вяра Начева. Забавната двойка селски образи в пиесата – Едрю и Васил Ваклин, представят атрактивно Димитър Марков и Габриел Петков. Образа на крехката жена на Андрея – Елица, пресъздава актрисата от младото попълнение на театъра Яна Димитрова.

Сценографията на художника Петър Митев и музиката на Христо Намлиев дават своя сериозен принос за цялостната атмосфера на спектакъла. Театралният афиш е дело на плакатистката с много наши и международни отличия Маргарита Дончева.

Някои от артистите сравняват дълбочината на темите и проблемите в Йовковата „Боряна" с тези в „Братя Карамазови" на Достоевски. Първите зрители на спектакъла усетиха в него елементи и на Шекспирова трагедия. А в своята цялост, спектакълът на Петър Денчев се включва внушително в обществения дебат за изконните ценности, за истината за българщината.