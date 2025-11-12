Светозара Карарадева е новият директор на Националния политехнически музей

Министерството на културата обяви на сайта си резултатите от проведения конкурс за директор на Националния политехнически музей. На първо място е Светозара Иванова Карарадева, класирана с 933 точки от максимален брой - 1012 т., се посочва в съобщението на ведомството.

През юли тази година почина дългогодишният директор на Националния политехнически музей (НПТМ) д-р Екатерина Цекова.

Националният политехнически музей е единственият музей в България, който събира, изучава, съхранява и представя развитието на техниката, науката и технологиите, променили живота на хората през последните два века у нас. В неговите зали са показани над 1000 експоната, свързани с механиката, времеизмерването, съобщителната техника, музикалните механизми, фото- и кинотехниката, космическото приборостроене, пишещите машини, изчислителната техника, компютрите и други. Негови филиали са Музеят на текстилната индустрия в Сливен и водноелектрическата централа „Панчарево" в софийското с. Кокаляне, припомня БТА.