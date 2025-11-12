Децата ще гледат „Мечо Пух" на 12 ноември два пъти в детска градина „Славия"



Огромен интерес предизвика постановката на детския мюзикъл „Мечо Пух" от композитора Андрей Дреников с появата си отново в репертоара на Софийската опера и балет. По тази причина представлението е на 12 ноември, от 10 и 11 часа часа, в целодневна детска градина „Славия". Мюзикълът „Мечо Пух" е написан по едноименната повест на А. А. Милн. Диригент е Стефан Недялков. Постановката е дело на Юлия Кръстева, която е и автор на либретото. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера и балет.

Стиховете са на Нина Сивинова, Андрей Дреников и Юлия Кръстева. Сценографията е на Борян Белчев, художник на костюмите е Християна Михалева.

В ролите зрителите ще видят Георги Джанов– Мечо Пух, Елена Кожушкова – Зайо, Надя Колева – Прасчо, в ролята на Пламен Гранджан– Йори, Мама Кенга – Анелия Веселинова, Бухалът – Рада Тотева, Ру – Мария Носикова

На рояла е Петър Белнеев.