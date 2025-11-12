ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полицията в Русе задържа 6-има при акция за наркот...

Времето София 15° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21701022 www.24chasa.bg

Децата ще гледат „Мечо Пух" на 12 ноември два пъти в детска градина „Славия"

892
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет


Огромен интерес предизвика постановката на детския мюзикъл „Мечо Пух" от композитора Андрей Дреников с появата си отново в репертоара на Софийската опера и балет. По тази причина представлението е на 12 ноември, от 10 и 11 часа часа, в целодневна детска градина „Славия". Мюзикълът „Мечо Пух" е написан по едноименната повест на А. А. Милн. Диригент е Стефан Недялков. Постановката е дело на Юлия Кръстева, която е и автор на либретото. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера и балет. 

Стиховете са на Нина Сивинова, Андрей Дреников и Юлия Кръстева. Сценографията е на Борян Белчев, художник на костюмите е Християна Михалева.

В ролите зрителите ще видят Георги Джанов– Мечо Пух, Елена Кожушкова – Зайо, Надя Колева – Прасчо, в ролята на Пламен Гранджан– Йори, Мама Кенга – Анелия Веселинова, Бухалът – Рада Тотева, Ру – Мария Носикова
На рояла е Петър Белнеев.

СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет
СНИМКА: Пресцентър на Софийската опера и балет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)