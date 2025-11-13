ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри са условията за туризъм по планините

Каква е древната технология на иконописта, разкриват Лили Владимирова и Емил Чушев в “Нюанс”

Иконата не е просто образ, а път към вярата, търпението и светлината. В това са убедени Лили Владимирова и Емил Чушев, които подредиха новата си изложба “Икони”.

И двамата се занимават с иконопис повече от 30 години и споделят обща страст, ателие и галерия. Именно в галерия “Нюанс” е разположена и изложбата с произведенията им от последните три години.

Лили Владимирова е стенописец и художник, получила професионалната си квалификация в Националната художествена академия, където впрочем се запознава с реставратора Емил Чушев. 

Иконите, които рисува, са създадени по възрожденски образци. Творчеството ѝ е характерно с многофигурни композиции, чиито образци са своеобразен връх в българската иконна живопис.

А Емил Чушев черпи вдъхновение от византийската традиция - представи духовната, а не материалната реалност, чрез специфични техники като златен фон, анфас и три-четвърти изобразяване на светците.

Неговите икони се отличават с простота, лекота и вътрешно смирение. Сред най-честите теми в творчество му са Богородица с Младенеца, Христос Вседържител, както и светците закрилници – образи, които излъчват покой, топлина и съзерцание. 

Двамата автори стриктно се придържат стриктно към древната технология на иконописта. Първо подготвят дървените основи, полагат ленени платна, грундират, шлайфат и гравират рисунката. Следват осем слоя основа върху местата за позлатата, върху които внимателно се нанася 22-каратово злато. Позлатата се полира с ахат, изолира се с лак, а след това се нанася живописният слой с яйчна темпера. Накрая се полагат няколко вида лак, които осигуряват дълговечност и запазват сиянието на иконите за столетия напред.

Изложбата им може да бъде разгледана до 30 ноември.

