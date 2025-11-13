От малки платна до бетонни стени - Елвира Кръстева винаги рисува свободния дух

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изложбата ѝ ще бъде открита във "Виваком арт хол Оборище 5"

“Моето изкуство не търси да покаже проблеми, а обръща внимание на хубавото”. Това казва художничката Елвира Кръстева, известна с артистичния псевдоним Elviraart, която ще подреди новата си самостоятелна изложба Free spirit във “Виваком арт хол Оборище 5”.

В експозицията са подбрани картини, в които художничката разкрива вътрешния си свят - нежността и любовта, дивата необуздана енергия, интуицията и свободата. Всяко платно има послание, заредено с хубаво чувство.

“Ще видите на пръв поглед различни картини, но всички те са част от едно цяло – от нашата същност. Представям ги заедно, защото всичко е свързано, не са отделни части от живота. Всяка носи послание, вдъхновение и красота”, разказва Елвира Кръстева.

Затова и изложбата ѝ е определяна като пътуване през емоциите, цветовете и свободата на човешкия дух. Картина на Елвира Кръстева, известна с артистичния псевдоним Elviraart

Елвира Кръстева е възпитаничка на Националната художествена гимназия “Димитър Добрович” в Сливен и на Националната художествена академия. През годините е изрисувала десетки стени в заведения, обществени пространства, домове, ескейп стаи, декори за телевизионни предавания и персонализирани якета. Рисува различни теми, обекти, съществуващи или не, в различен стил, на различна повърхност и размери от най-малки платна до големи бетонни стени. Най-голямата страст за нея е живописта, маслените бои и платното.

Експозицията ѝ ще бъде открита на 18 ноември и може да бъде разгледана до 23 ноември, като посетителите ще могат да се срещнат с авторката.

На 18 ноември ще бъде открита и експозицията на творческите коледни елхи на Теодора Николова, която ще носи празничен дух в артпространството до Коледа.

