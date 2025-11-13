Гастрономията се превръща в изкуство, а всеки вкус в аплодисмент за сетивата само на 21 ноември в InterContinental Sofia

Ако има място, където пулсът на София се усеща най-силно, това е площадът пред Народното събрание, сгушен между златните кубета на „Св. Александър Невски“ и вечните жълти павета.

Точно там, в сърцето на InterContinental Sofia, ресторант ADOR се готви да вдигне завесата за най-ексклузивното кулинарно събитие на сезона. Маркирайте 21 ноември, защото единствено тази вечер френският господар на вкуса и главен готвач на InterContinental Lyon - шеф Матьо Шаруа, пристига от Франция, за да превърне всяко ястие в сцена, а вечерта – в истински гастрономичен спектакъл.

Шаруа, чиято виртуозност е шлифована рамо до рамо с мишленови титани като Мишел Труагро и Яник Алено, ще дирижира кухнята на емблематичния столичен ресторант. Той ще представи специално авторско меню, вдъхновено от сезонните продукти и финеса на френската гастрономия.

Преживяването започва с финия звън на чаши, пълни с шампанско Henriot Brut Souverain, докато погледът ви се рее над светлините на катедралата. Следва меню, което е чиста поезия - от кадифено велуте с трюфел, през дръзко фоа гра, балансирано с ароматен Hugel Gewürztraminer Estate, до морската нежност на миди Сен Жак, окъпани в пушено масло и съчетани с минерално Louis Michel & Fils Chablis. Кулминацията е агнешка плешка със сос от какао – смелост, укротена от дълбокия Delas Saint-Joseph “François de Tournon”.

И докато Жаклин Таракчи – победител в „Гласът на България“ изпълва ресторант ADOR с кадифения си тембър, ще осъзнаете, че това не е просто вечеря. Това е висше изкуство, в най-престижната точка на града!