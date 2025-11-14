Накъде с децата през уикенда

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Къде да отидете с децата този уикенд - ето няколко интересни предложения за малки и големи.

15 ноември, 11 ч,

"Сити Марк Арт Център"

"Вълшебни небивалици"

Притеснението от първото излизане на сцена на един факир със сапунени балони и разсеяността на неговия поспалив асистент правят премиернито му представяне още по-трудно и невъзможно. Техните закачки преминават в отмъщение, а отмъщението - в смешна война.

15 ноември, 10 ч,

"Музейко"

"Строежко"

С помощта на хиляди строителни блокчета и големи лего кубчета в различни цветове малките конструктори ще издигат своите най-високи кули, най-стабилни къщи, най-дълги писти или невероятни космически кораби, коли, самолети и животни.

Програмата е със специален акцент върху най-малките посетители - от 18 месеца до 5 години.

За по-големите, както всеки уикенд, същия ден от 14 ч има научна работилница. Този път в нея учениците ще се опитат да разберат дали компютрите могат да правят римски мозайки.

"Новите дрехи на краля" в Сатиричния театър

16 ноември, 11,30 ч,

Сатиричен театър

"Новите дрехи на краля"

Премиерният спектакъл на театъра е насочен към най-малките зрители и е базиран на любими приказки на Ханс Кристиан Андерсен. В него има и принцеса, и крал, и министър на нежните чувства, както и две прасета, в чиито роли влизат Любомир Ковачев и Антъни Пенев.

Сцена от "Алиса в Страната на чудесата"

16 ноември, 17 ч,

Музикален театър

"Алиса в Страната на чудесата"

Вдъхновена от едноименния шедьовър на Луис Карол, хореографката Анна Пампулова прави своя сценична интерпретация на любимата на много поколения книга и предлага своя танцов прочит като едно фантастично пиршество за сетивата.

Превръщането на нереалните герои от строги и страховити в симпатични, срещата на Алиса с Валето като свой приятел верен, подчертава темата за любовта и взаимността.

