Накъде с децата през уикенда

Къде да отидете с децата този уикенд - ето няколко интересни предложения за малки и големи.
15 ноември, 11 ч,
"Сити Марк Арт Център"
"Вълшебни небивалици"
Притеснението от първото излизане на сцена на един факир със сапунени балони и разсеяността на неговия поспалив асистент правят премиернито му представяне още по-трудно и невъзможно. Техните закачки преминават в отмъщение, а отмъщението - в смешна война.
Билети на касата на театъра или онлайн
15 ноември, 10 ч,
"Музейко"
"Строежко"
С помощта на хиляди строителни блокчета и големи лего кубчета в различни цветове малките конструктори ще издигат своите най-високи кули, най-стабилни къщи, най-дълги писти или невероятни космически кораби, коли, самолети и животни.
Програмата е със специален акцент върху най-малките посетители - от 18 месеца до 5 години.
За по-големите, както всеки уикенд, същия ден от 14 ч има научна работилница. Този път в нея учениците ще се опитат да разберат дали компютрите могат да правят римски мозайки.
Билети на касата на театъра или онлайн
16 ноември, 11,30 ч,
Сатиричен театър
"Новите дрехи на краля"
Премиерният спектакъл на театъра е насочен към най-малките зрители и е базиран на любими приказки на Ханс Кристиан Андерсен. В него има и принцеса, и крал, и министър на нежните чувства, както и две прасета, в чиито роли влизат Любомир Ковачев и Антъни Пенев.
Билети на касата на театъра или онлайн
16 ноември, 17 ч,
Музикален театър
"Алиса в Страната на чудесата"
Вдъхновена от едноименния шедьовър на Луис Карол, хореографката Анна Пампулова прави своя сценична интерпретация на любимата на много поколения книга и предлага своя танцов прочит като едно фантастично пиршество за сетивата.
Превръщането на нереалните герои от строги и страховити в симпатични, срещата на Алиса с Валето като свой приятел верен, подчертава темата за любовта и взаимността.
Билети на касата на театъра или онлайн