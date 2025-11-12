Пиеса за любовни перипетии спечели конкурс за съвременна българска пиеса

"Любов и други аварии" спечели осмото издание на конкурса за написване на съвременна българска пиеса, организиран от Театър "София". В пиесата героят преживява любовни перипетии. Името на заглавието победител бе обявено по време на пресконференция в БТА, а автори са Любомира Видева и Александра Славова. Другите отличени автори са Светослав Николов с "Викът на смешния човек" и Йоана Димитрова с пиесата "Стъкленото дете".

Тази година в конкурса са участвали 81 пиеси. "Събираме предложенията в сборници и така даваме възможност на режисьори и на други театри да откриват нови заглавия", каза директорът на театър "София" Ириней Константинов.

В журито, оценяващо новите пиеси, влизат Оля Стоянова, писателка и журналистка, Зорница Каменова, преподавател в НАТФИЗ, режисьорката Надя Панчева и актьорът и режисьор Ованес Торосян. До полуфинал те отсяха заглавията "Римска нощ" от Недялко Делчев, "Викът на смешния човек" от Светослав Николов, "Безплатен ден в Помпей" от Милена Върбанова, "Любов и други аварии" от Любомира Видева и Александра Славова и "Стъкленото дете" от Йоана Димитрова. Ованес Торосян отбеляза, че отличената пиеса "Любов и други аварии" е талантливо написана и провокативна със своите изразни средства. Очаква се скоро да бъде обявена и датата на премиерата в ремонтирания Театър "София".