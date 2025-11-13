Трилионерите на бъдещето ще са физици

"Социално силните" – документален филм за пътя на българския талант от класната стая в Казанлък до Космоса и Уолстрийт

“Смъртно опасно е да си прост.” Тази мисъл описва философията на героите в новия документален филм “Социално силните”. Той е вдъхновяващ разказ за успехите на няколко поколения възпитаници на легендарния учител по физика Теодосий Теодосиев – Тео.

Филмът (88 мин, режисьор Николай Василев, оператор Борислав Георгиев) разказва историите на неколцина блестящи българи, които са постигнали забележителна кариера, влагайки усилията и таланта си в науката и технологиите. Свързва ги това, че са минали през школата на Тео в Казанлък, а днес чертаят бъдещето на света.

Ракетата се отправя към небето, а един българин искрено е развълнуван от гледката. Това е една от многото силни сцени, които ви очакват във филма. В нея е уловен инж. д-р Петко Динев, който чрез своята фирма създава “очите” на мисията “Артемис”, която планира не само да стигне, но и да колонизира Луната. Българинът се озовава отвъд океана почти случайно в началото на 90-те години. Преди това обаче е сред първите ученици, подготвяни за международна олимпиада по физика от Тео. После става и

първият златен медалист, за да проправи пътя

на следващите поколения победители, които идват от школата на казанлъшкия учител. Медалите са му дали увереността, че може да постигне всичко, кариерата му отвъд океана е впечатляваща. След като 5 години работи за самата НАСА, създава компания, която разработва ключова за агенцията технология – камерите, с които се проследява полетът на всяка ракета. Учителят Тео с ученика си Петко Динев в кадър от филма Снимка: Личен архив

Именно първия исторически успешен полет на ракетата улавя камерата на филма, както и искрената реакция на българския учен. Негови камери летят и на спътници, използват се там, където се изисква свръхвисока прецизност.

Но както можем да чуем от филма, той има и прелюбопитни размисли за живота. “Технологията много изпреварва емоционалното развитие на хората, психиката ни. Мисля, че вече сме стигнали положението, в което ние като хора, като човеци не сме готови да посрещнем новите технологични предизвикателства. Много е модерно да казваме, че ще отидем на Марс. Да! Ще направим колония, там ще живеем, но според мен това е избягване на нашите проблеми, които са тук. Ние не се опитваме да ги решим, а да избягаме от тях.”

Проф. Теньо Попминчев също има изключителна кариера отвъд океана. Преподавател в Калифорнийския университет, той става известен с пробива си в лазерната физика, създавайки настолен рентгенов лазер, способен да наблюдава движението на електрони и атоми в реално време.

Наричат изобретението му “швейцарско ножче от светлина”

– универсален инструмент, който може да намери приложения от медицина до материалознание. Тази разработка му спечели място сред “топ 10 на най-обещаващите млади учени в света”.

Теньо също е “продукт” на школата на Тео, златен медалист от международна олимпиада по физика. И днес се връща у нас често, включително за да помогне за създаването на лаборатория, където ще се преподават и разработват технологиите, свързани с рентгенови лазери.

Както казва той, докато първата квантова революция в началото на XX век ни даде разбиране за атома и доведе до транзистора и лазера, сегашната надгражда с непосредствени технологии. “Трилионерите на бъдещето ще бъдат физици”, смята проф. Попминчев.

Във филма можете да чуете и неговите размисли за света, в който живеем. “Често съм се питал има ли антиматерия? Има ли паралелен свят със закони, противоположни на нашите? Можем ли да огънем пространството и да пътуваме по-бързо от светлината?”

Той вярва, че човечеството не е казало последната си дума. В неговите очи бъдещата еволюция може би ще позволи на човешкия разум да управлява енергии без посредничеството на технологии. По думите му може би това е следващото ниво на себеопознаване и еволюция. “Част от пътя ни към божествеността” – нарича го ученият, представяйки човека като бог в развитие, който се учи първо да си служи с материята, а някой ден – да твори реалност направо със съзнанието си.

Попминчев вижда в школата на Тео пример за това как една личност може да умножи доброто, създавайки други силни личности. “Естественият процес в обществото не е уеднаквяване, а точно обратното – да дадем всички ресурси за свобода и творчество. Трябва да се дава път на таланта, а не да го принизяваме до посредствеността”, подчертава физикът. Затова проф. Попминчев цени мисията на своя учител: Тео създава социално силни хора, които после движат човечеството напред. Те не търсят лична изгода, а работят за цивилизацията – точно както прави и самият Попминчев в своето поприще.

Трогателен момент във филма е посещението на проф. Теньо Попминчев и Тео на гроба на физика Лудвиг Болцман във Виена. На надгробната плоча е издълбана знаменитата формула на уравнението на Болцман за ентропията, символ на тържеството на науката над неизвестното. Именно това, което очакваме от науката днес, във времената на напредналия изкуствен интелект. Проф. Попминчев с учителя си Теодосий Теодосиев посещават гроба на физика Лудвиг Болцман във Виена. Снимка: Личен архив

Д-р Павлин Савов е героят на третата ключова история в “Социално силните”. Той избира пътя на теоретичната физика, за да разкрие тайните на Вселената – като учен

мечтае да разбере “какво има по-нататък” в Космоса

Като ученик печели златни медали по физика, вдъхновен от Тео и жаден за знания. Продължава в престижен университет, където се занимава с фундаментална наука, а съдбата го среща с хора като легендарния астрофизик Кип Торн. Неговият екип открива гравитационните вълни – откритие, увенчано с Нобелова награда през 2017 г.

Животът му после прави неочакван завой – Савов напуска чистата наука и поема към сферата, където всичко се измерва в пари – финансите. Днес той работи на Уолстрийт, ръководи екип за финансово моделиране в една от най-големите световни банки. Д-р Павлин Савов с учителя си Теодосиев в Ню Йорк по време на снимките на филма Снимка: Личен архив

И до днес обаче носи със себе си нещо безценно от онези олимпиадни дни: “знанието, че мога да постигна всичко, с което се захвана”. Златният медал по физика му е дал увереност и размах, които прилага във финансите.

Неговият успех е доказателство, че принципите от науката – аналитично мислене, постоянство, творчество – са приложими навсякъде. “Някои хора се страхуват от свободата”, казва той във филма. “Огромна част от днешните младежи искат да станат ютюбъри или инфлуенсъри. Това може да носи лайкове, но не носи бъдеще.” Павлин Савов в школата на Теодосий Теодосиев в Казанлък. На преден план са децата на Савов. Снимка: Личен архив

“Социално силните” се фокусира върху успелите чрез знание и труд, напомняйки колко е важно да осигурим път на смислените млади хора. Камерата на Николай Василев минава през свръхмодерни лаборатории отвъд океана и ни показва впечатляващи срещи и поводи за размисъл.

Филмът продължава темите от предишния успешен проект на Василев “Формулата на Тео” (2019) и надгражда с по-широк поглед към ролята на талантливия човек в обществото. Социално силният за Тео не е просто отличник или гений за собствена слава. Това е личност с пробудено съзнание, която твори бъдеще – работи не за себе си, а за благото на цивилизацията. Тези хора стават локомотиви на прогреса, създават работни места, нови проекти, будят околните с примера си. Един социално силен може да “изхрани” много социално слаби, както показва филмът. Ако обществото се грижи за своите таланти, впоследствие те допринасят за благосъстоянието на всички останали.

Премиерните прожекции са във вторник (18 ноември) от 18 и 20 ч в кино “Люмиер”. На тях ще присъстват създателите на филма, а и голяма част от героите му. От 5 декември лентата тръгва по кината.