Спира ли “Маша и Мечока”? Напук на критиците на филма авторите му пускат 8-и сезон

Как е възможно 4-годишно момиче да живее самичко без майка си и баща си и да си общува единствено с някаква мечка. Това може да навреди на разбирането на децата за семейството!

С тези думи руският политолог Вадим Попов поиска “Маша и Мечока” - една от най-гледаните детски анимации изобщо в историята на телевизията, да бъде забранена. По думите му тя противоречи на традиционните руски ценности и не трябва да бъде показвана на най-малките зрители. Той подчертава, че децата, които следят филмчето, биха могли да разтълкуват погрешно сюжета, което ще повлияе негативно на разбирането им за семейните отношения.

Самият Попов е гледал 15 епизода на анимацията, която досега има излъчени 7 сезона с общо 169 серии. Политологът обяснява пред “Москва онлайн”, че бил шокиран от видяното - как малко момиче живее в гората без своите родители, колко капризно и материалистично се държало, а поведението му определя като съвсем проблематично. Доказателство за това било, че

всички горски животни

се страхували от Маша

- не само заекът и катеричките, но дори двата вълка, които живеят в съседство и често се плашат от шегите, които детето им устройва.

Вадим Попов дава и конкретни примери от историята в анимацията, които, според него, са спорни и не са подходящи за невръстната аудитория. Такава е например сюжетната линия с любимата на Мечока, която първоначално избира неговия конкурент, който е много по-силен физически и ѝ носи огромни букети с цветя и подаръци.

Сред героите в анимацията са и два вълка, които се страхуват от пакостите на Маша.

Понеже най-малките зрители “абсорбират” всичко от екрана, е крайно време анимацията “Маша и Мечока” да бъде спряна или поне да не се показва на децата в предучилищна възраст, заявява Попов.

Писателят Олег Рой също се включи с критики към филмчето. Според него то не трябва да бъде показвано на деца под 12-годишна възраст.

Заместник-председателят на Комисията по култура на Държавната дума Александър Шолохов не се съгласи, като заяви, че подобни твърдения са единствено с цел реклама и са неоснователни.

“Не мога да кажа, че съм гледал целия сериал, но от откъсите, които съм виждал, не останах с впечатлението, че е “само за възрастни”. А и самият предложен възрастов диапазон е озадачаващ - на какво точно се основава това решение? Сигурен съм, че подобни мерки не могат да постигнат нищо друго освен пиар и често дори провокират нездравословен интерес”, казва той, цитиран от “Газета.ру”.

Театралната и филмова актриса Елена Драпеко, която също е част от комисията по култура в руската Дума, директно нарече Вадим Попов “глупак” заради изказването му, че “Маша и Мечока” трябва да бъде спрян. “Предложението е нереалистично. То противоречи на нашите духовни и морални ценности, тъй като те се основават на митологията и руските народни приказки и връзката между човека и природата”, казва Драпеко в интервю за изданието “Подем”.

Според нея, ако се свали от екрана детското филмче, тогава трябва да се забранят и традиционните руски приказки. Драпеко обясни, че мечката носи особена символика в руския фолклор и обикновено е положителният герой - символ на сила и увереност.

Сцената, в която любимата на Мечока избира неговия съперник - той е много силен физически и ѝ подарява огромен букет с цветя.

Впрочем точно такъв е и Мечока в анимацията, базирана на едноименната руска приказка. Той се грижи за момиченцето, което живее в гората, и често я спасява от опасните ситуации, в които тя сама попада.

Създателят на сериала е руският режисьор и сценарист Олег Кузовков. Идеята за поредицата му идва още през 90-те години, когато е на почивка в Крим. Там вижда как момиченце на плажа не оставя никого на мира - притичва от човек на човек, заговаря всеки, пречи на възрастните съвсем по детски. Тогава му хрумва идеята за герой, който да е непоправимо любопитен и енергичен, но чаровен и без каквато и злонамереност у себе си. А динамиката в анимацията му да наподобява случките в “Том и Джери”.

През 2008 г. Кузовков основава студиото си Animaccord в Москва с около 20 аниматори, които започват работа по първите епизоди. Образът на Маша е много внимателно изграден, за да бъде едновременно типично “руско” дете, но и универсално сладко и разпознаваемо по света. Обеклото на момичето е много специфично

- неговата малка забрадка

и сарафан (народна рокля)

са вдъхновени от традиционните

костюми в Северна Русия,

с което се създава усещането за национален колорит. Очите на Маша са големи и яркозелени, така че да изразяват много ясно всяка емоция - изумление, радост, тъга. За да са автентични движенията на момиченцето, аниматорите изучавали видеа на деца на възраст 3-5 години, за да уловят всеки щрих на поведението им.

За образа на Мечока Кузовков иска да създаде герой в пълен контраст на палавото момиченце - да е спокоен, мъдър и, разбира се, с голямо сърце. Така се появява и бащината фигура в анимацията, която въпреки умората да може винаги да е насреща за малката Маша. Художниците дълго се опитват да намерят точния баланс между реалистичен мечок и дружелюбен герой, който да не плаши децата. Затова за формата му избират закръглени линии и меки контури, така че да наподобява дори плюшена играчка. Големите му очи, гъвкави вежди и изразителен нос му позволяват да показва емоции, без да използва думи, а движенията му са базирани на реални кадри от мечки, но забавени и “очовечени”.

Пилотният епизод на “Маша и Мечока”, озаглавен “Първа среща”, излиза на 7 януари 2009 г. и веднага печели сърцата на децата в Русия. Днес вече анимацията е най-гледаното филмче от децата в предучилищна възраст в света, като се излъчва в Нидерландия, Австрия, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Белгия, Португалия, Швейцария, Испания, Канада, както и в страни от Латинска Америка и Близкия изток.

Студиото на Кузовков

има собствен “тестови

екип от деца”,

които гледат епизодите, преди те да бъдат пуснати, за да се види дали са достатъчно забавни и разбираеми. Макар историята в анимацията да е базирана на руската приказка, в голяма част от сериите има препратки към други много популярни произведения - към игрални филми, към фолклорни истории, дори към класически творби като “Лешникотрошачката” и “Лебедово езеро”.

Напук на критиките и предложенията филмчето да бъде спряно, създателите му обявиха, че вече е готов новият му осми сезон. В него Маша за първи път сяда зад волана на собствената си кола – и това е само началото на вихрушката от приключения. От хаотични пътувания и магически пакости до “замръзнали летни” ваканции и мистериозни нови герои, сезонът ще е пълен с изненади.