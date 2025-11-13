50-годишен юбилей с Почетен знак от президента за златната Мария Петрова

50-годишен юбилей празнува днес най-титулуваната българка в художествената гимнастика - златната Мария Петрова. Тя е трикратна абсолютна световна шампионка в три поредни години - постижение, с което е вписана в книгата на рекордите “Гинес”. Избрана в топ 10 в историята на световната художествена гимнастика. Освен трите абсолютни световни титли и един сребърен медал в многобоя има още 5 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала от шампионати на планетата, двукратна абсолютна европейска шампионка, носителка на сребро и бронз от еврофинали. От 2010-а е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика, а от 2021-а e вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика.

Навръх юбилея си ще бъде удостоена с Почетния знак на президента заедно с още три фигури, носили спортна слава на България и навършили кръгли годишнини - Любомир Ганев (60), Серафим Бързаков (50) и Стоян Димитров (80). Церемонията обаче е точно в деня на Мария Петрова. Разбира се, след това тя ще отбележи празника и с другите златни момичета от федерацията, и с най-близките си хора, които я карат да се чувства златна всекидневно.

Честит юбилей!