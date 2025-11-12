ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ наложиха санкции на подкрепящи производството ...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21703130 www.24chasa.bg

Мария Бакалова гледа от първите редове как Джордж Клуни показва новия си филм в Ел Ей

1616
МАРИЯ БАКАЛОВА СНИМКА: АРХИВ

Мария Бакалова бе сред гостите на премиерата на новия филм на Джордж Клуни “Джей Кели” в Лос Анджелис във вторник вечерта. Българската актриса показа с кадри в инстаграм как от първите редове в залата ръкопляска на екипа малко след прожекцията на лентата. “Хареса ми, хареса ми, хареса ми, браво!”, написа към снимките оттам Бакалова.

Екипът на "Джей Кели" на червения килим в Лос Анджелис СНИМКА: РОЙТЕРС
Екипът на "Джей Кели" на червения килим в Лос Анджелис СНИМКА: РОЙТЕРС

Във филма Джордж Клуни играе известния актьор Джей Кели, партнира му Адам Сандлър като отдадения му мениджър Рон. Историята се върти около двамата мъже, които се отправят на емоционално пътуване из Европа. Заради лентата двамата актьори наистина бяха на нашия континент - представиха я на филмовия фестивал във Венеция в края на август.

МАРИЯ БАКАЛОВА СНИМКА: АРХИВ
Екипът на "Джей Кели" на червения килим в Лос Анджелис СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)