Мария Бакалова гледа от първите редове как Джордж Клуни показва новия си филм в Ел Ей

Мария Бакалова бе сред гостите на премиерата на новия филм на Джордж Клуни “Джей Кели” в Лос Анджелис във вторник вечерта. Българската актриса показа с кадри в инстаграм как от първите редове в залата ръкопляска на екипа малко след прожекцията на лентата. “Хареса ми, хареса ми, хареса ми, браво!”, написа към снимките оттам Бакалова.

Екипът на "Джей Кели" на червения килим в Лос Анджелис СНИМКА: РОЙТЕРС

Във филма Джордж Клуни играе известния актьор Джей Кели, партнира му Адам Сандлър като отдадения му мениджър Рон. Историята се върти около двамата мъже, които се отправят на емоционално пътуване из Европа. Заради лентата двамата актьори наистина бяха на нашия континент - представиха я на филмовия фестивал във Венеция в края на август.

