Защо японците обичат тишината и оставят разстояние между думите

Красив пътеводител в древното изкуство на йошуку – колективно манифестиране чрез благодарност и предварително празнуване

През един особено тежък период от живота си Азуми Учитани си припомня мъдрите думи на будистки монах: най-красивите цветове на сакурата се появяват след опустошителни тайфуни. Изправени пред стихиите, дърветата не просто устояват, те пускат по-дълбоки корени. Същото важи и за хората.

“Японското изкуство на манифестирането” е книга пътеводител в древното японско изкуство на йошуку – колективно манифестиране чрез благодарност и предварително празнуване. Вдъхновена от произхода и личната история на авторката Азуми Учитани, тя показва как да интегрираме древните ритуали в съвременния начин на живот. И междувременно да се потопим в хармонията на Вселената и да разкрием тайните на проявлението на желанията си.

Концепцията за йошуку води началото си от ранните японски духовни и културни традиции и е в основата на сезонните празнични тържества за добра реколта и здраве. Целта е да се изгради устойчивост, чувство за принадлежност и силна връзка със семейството, общността, природата и предците.

Странно за другите народи например е, че в японската комуникация често цари тишина, разказва авторката. “Оставяме разстояние между думите си. Не защото разговорът ни е скучен, не защото събеседникът е казал нещо лошо, а за да се свържем едни с други душевно. Затова не се страхувайте от тишината”, обяснява Учитани.

По думите ѝ японците говорят много двусмислено и на силен диалект. “Това понякога може да затрудни туристите, дори да ги ядоса, защото очакват по-директна комуникация, но народът ни просто не е такъв. Той е деликатен и внимателен в отношенията си с другите.”

Чрез японското изкуство на манифестирането ще постигнем вътрешен мир и ще изпитаме благодарност за настоящото и бъдещо благоденствие. Книгата е в превод на Ивинела Самуилова и излиза с логото на издателство “Хермес”.

