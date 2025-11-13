Азис или Дара да ни представят на Евровизия - фенове направиха класация, питат кой е най-подходящ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Страната ни се завръща в надпреварата след тригодишно отсъствие за 70-ото издание догодина

Кой изпълнител да представи страната ни на Евровизия догодина, се питат мнозина, след като БНТ официално обяви, че България отново ще има свой представител в най-големия песенен конкурс в света.

Затова и eurovision-bulgaria.com - фенският интернет портал на конкурса у нас, започна своята традиционна анкета със същото питане. И направи цяла схема, в която подреди своите избраници в няколко кръга, до които достигнаха имената на 16 изпълнители.

Сред тях попадат и трима представители на попфолка - Азис, Галена и Лидия. Останалите са все попизпълнители - Дара, Тино, Ника, Прея, Мона, Елизабет, Лидия Ганева, Мила Роберт, Иво Димчев, Роби, Поли Генова, Дара Екимова, Михаела Маринова.

АЗИС СНИМКА: АРХИВ

“Тази година тежката дума за подбора на участниците в нашата анкета имаше официалният български фен клуб OGAE Bulgaria. Всеки член имаше възможност да номинира и гласува за неопределен брой артисти. Включени бяха 44 изпълнители, но до този етап достигнаха само 16 от тях”, обясняват организаторите на анкетата.

Тя все пак е насочена основно към почитателите на конкурса и няма голяма тежест. Тежката дума за избор на българския представител ще е, разбира се, на БНТ.

Страната ни се завръща в песенния конкурс след тригодишно отсъствие. Последното ни участие на Евровизия бе през 2022-а, когато групата Intelligent Music Project се яви на него с песента Intention. Най-доброто ни постижение на Евровизия бе през 2017-а, когато Кристиан Костов класира страната ни на второ място с парчето Beautiful Mess.

Догодина песенният конкурс се провежда за 70-и път. Негов домакин ще е австрийската столица Виена.

