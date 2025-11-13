Околосветско пътуване до най-изумителните вулкани

Вулканите са едни от най-впечатляващите и могъщи природни явления на планетата. Въпреки разрушителната си сила те показват колко е жива и динамична Земята. Новата книга “Вулканите” (изд. “Фют”) ще ви поведе на околосветско пътешествие до най-прочутите и най-експлозивните вулкани. Ще стаите дъх пред изригването на Везувий, заличило Помпей, ще се полюбувате на идеалния конус на Фуджи, ще се изкачите до ледената шапка на Килиманджаро, ще се запознаете с Булеварда на вулканите в Еквадор, с вулканските островни вериги на Галапагос и в Хаваите. От книгата ще научите интересни факти и митове и ще опознаете по-добре нашия прекрасен и вълнуващ свят.

