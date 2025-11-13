Наемен убиец и ФБР по следите на 30 милиона долара

Джорди Бенет влиза в долнопробен бар в Луизиана с ясното съзнание, че не е в безопасност. Тя обаче дори не подозира, че мъжът, с когото се заговаря, е нает да я убие. Вместо да натисне спусъка, Шоу Кинард я отвлича, за да разбере къде са скрити трийсетте милиона, откраднати от брат ѝ. Но той не е единственият по следите на огромното състояние – безпощаден подземен бос и ФБР също са готови на всичко, за да се домогнат до него.

Сандра Браун е автор на вълнуващия сюжет в трилъра “Ужилване” (изд. “Хермес”). Американската писателка има над 80 бестселъра в класацията на “Ню Йорк Таймс”, продадени в 80 милиона екземпляра по цял свят.

