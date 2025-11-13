ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Добри са условията за туризъм по планините

Стоичков след операция в Барселона, няма да дебютира с братя Аргирови при Стефан Димитров

Христо Стоичков е претърпял операция и няма да присъства на концерта "Такъв е животът" на 19 ноември. Това обяви самият той във фейсбук профила си. 

"Получавам много поздравления заради обявеното ми участие в концерта "Такъв е животът" на 19 ноември. Както казах на любезните домакини, няма да съм в състояние да присъствам, защото още се възстановявам в чужбина от скорошната операция. Благодаря на Стефан Димитров за прекрасната музика на новата ни песен "Българи сме още". Сигурен съм, че триото ни с Братя Аргирови ще грабне сърцата на всички, въпреки че дебютът на песента няма да е на този концерт", пише Стоичков.

Преди няколко седмици Стоичков разказа, че е оперирал рамото си при светилото в ортопедичната спортна медицина д-р Рамон Кугат. 

