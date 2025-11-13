Галерията на дъщерята на принц Андрю нарушила санкциите срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Художествената галерия на принцеса Юджини е обвинена в нарушаване на руските санкции.

Hauser & Wirth, в която 35-годишната кралска особа е асоцииран директор, е обвинена в доставка на луксозни стоки на „лице, свързано с Русия".

Сделките са били извършени между април и декември 2022 г., пише "Таймс".

Принцеса Юджини е асоцииран директор на галерията от 2015 г.

Няма индикации, че кралската особа има нещо общо с предполагаемата търговия.

Става ясно, че галерията е дала картината „Escape from Humanity" („Бягство от човечеството") на Джордж Кондо на Александър Попов за неговата фондация за съвременно изкуство.

Обвиненията са повдигнати след разследване, започнато от британската агенция "Приходи и митници".

Попов не е обвинен в нарушения и той не е под санкции от страна на британското правителство.

Разследването е вследствие на забрана, наложена от Министерството на международната търговия през април 2022 г., която забранява износа на луксозни стоки на стойност над 250 паунда за Русия след началото на войната в Украйна.

Транспортната компания Artay Rauchwerger Solomons Limited също е обвинена в нарушаване на забраната за доставка на луксозни стоки между август и декември 2022 г.

Базираната в Лондон компания, по-рано известна като Art Logistics Limited, беше поставена в доброволна ликвидация миналата година.

На заседание в магистратския съд в Уестминстър беше обявено, че максималното наказание за обвинението е неограничена глоба.

Хуго Кийт, представляващ Hauser & Wirth, заяви, че галерията желае делото да бъде разгледано от кралския съд.

Делото беше отложено и изпратено в Кралския съд в Саутуарк, където на 16 декември ще се проведе предварително изслушване.

Попов управлява фондацията „Попов Арт" заедно със съпругата си Евгения Попова. Фондацията се намира близо до Москва и притежава шедьоври на Анди Уорхол и Банкси.

Hauser & Wirth има галерии по целия свят, от Мейфър до Хонконг.

Компанията има шоуруми и в Ню Йорк, Швейцария, Монако и Париж.

„Нашата галерия в Обединеното кралство е обвинена в един случай на предоставяне на произведение на изкуството на несанкционирано лице, свързано с Русия.

„Ние сме напълно ангажирани да спазваме всичките си правни задължения, включително санкциите.

Тъй като делото е в ход, не можем да коментираме повече, освен да кажем, че оспорваме категорично това обвинение и възнамеряваме да пледираме „невинен", се казва в позиция на галерията.

Това се случва, след като Дмитрий Овсянников стана първият човек, осъден за нарушаване на руските санкции.

Той беше арестуван в дома си в Лондон през февруари 2023 г. и бе осъден през април по шест обвинения за нарушаване на руските санкции и пране на пари.

Обвиненията срещу галерията се случват, след като бащата на Юджини принц Андрю беше лишен от титлите си заради скандала с Джефри Епстийн.

Нови документи, публикувани от демократите в САЩ, твърдят, че снимката на принц Андрю със самоубилата се Вирджиния Джуфре изглежда е автентична.

Педофилът финансист също така твърди, че няколко от неговите служители са се снимали с бившия принц.

На скандалната снимка се вижда херцогът на Йорк с ръка около раменете на тогава 17-годишната тийнейджърка, която е била секс робиня в лондонския дом на Максуел през 2001 г.

Джуфре използва снимката като доказателство за твърденията си, че Андрю я е малтретирал сексуално на три пъти.

Андрю винаги е отричал категорично обвиненията и е настоявал, че снимката е фалшифицирана.