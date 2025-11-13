Стефан Вълдобрев, Стунджи и Иван Лечев записаха клип на Хераклея Синтика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Античният град Хераклея Синтика в м. Рупите край Петрич е включен в проекта на Стефан Вълдобрев – „Акустиката на България". Снимките се състояха на място в античния град, който е един от избраните културно-исторически обекти в страната за творческия проект.

В реализацията на проекта Стефан Вълдобрев е подкрепен от „Обичайните заподозрени" – Стоян Янкулов-Стунджи, Веселин Веселинов-Еко, Иван Лечев, Мирослав Иванов, както и специални гости, изпълнители на характерни за българската музика инструменти.

Кметът на Петрич Димитър Бръчков поздрави творците на място в античния град Хераклея Синтика. В разговора стана ясно, че един от тях – Стоян Янкулов-Стунджи – е служил на гранична застава „Папреница" в планина Беласица и познава този край отдавна.