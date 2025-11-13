Откриват изложбата „Монументалните. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града"

Мащабната изложба „Монументалните. Петима пловдивски художници и тяхната следа в града" ще бъде открита в 18 часа тази вечер в галерия "Капана". Тя е организирана от народна библиотека „Иван Вазов" в партньорство с община Пловдив и е своеобразен поклон пред творчеството на легендарната „пловдивска петорка": Георги Божилов – Слона (1935 – 2001), Димитър Киров (1935 – 2008), Йоан Левиев (1934 – 1994), Енчо Пиронков (1932 – 2025) и Христо Стефанов (1931 – 2013). Познати като „великолепните" и двигатели на артистичното „размразяване" през 60-те и 70-те години, те оставиха трайна следа като „школа" от бохеми и революционери, които промениха лицето на изкуството отвъд официалната доктрина.

Куратор на изложбата е Светлана Куюмджиева. Автори на графичния и изложбения дизайн са Никол Дечева и Красимир Ставрев – Студио „Пункт".

Това събитие, което отбелязва 90-годишнините на Георги Божилов – Слона и Димитър Киров, както и паметта на Енчо Пиронков, хвърля нова светлина върху петимата майстори. Те ще бъдат представени не само като кавалетни живописци, но и в значимата им роля на монументалисти. За първи път пред публика ще бъде показана част от оригиналната колекция с проекти за монументални произведения, съхранявана във фонда на библиотека „Иван Вазов". Тези скици и проекти разкриват как „петорката" е извела монументалните изкуства от рамките на простата архитектурна декорация към по-смели решения, създавайки явлението „кавалетизация" и превръщайки Пловдив в център на този вид изкуство. Тяхното творческо виждане остава ключово за градската среда на Пловдив и до днес.

Експозицията ще бъде отворена за разглеждане до 11 януари 2026 г.