Кей-поп групата "НюДжийнс" се върна при звукозаписната си компания

Петте изпълнителки от популярната кей-поп група "НюДжийнс" са решили да възобновят дейността си с лейбъла си ADOR, слагайки край на едногодишен спор, който забави кариерата им, предадоха АФП и БТА, като се позовават на изявления на компанията и адвокатите им.

Групата в състав Херин, Даниел, Хани, Минджи и Хейн влезе в заглавията през ноември 2024 г., когато публично обяви решението си да напусне ADOR, обвинявайки лейбъла в "лошо отношение".

В края на октомври съдът обаче постанови, че изпълнителките трябва да спазят договорите си с ADOR, чиято майка компания HYBE управлява и световноизвестната група Би Ти Ес, като им забрани всякаква търговска дейност без съгласието на лейбъла.

"Здравейте, ние сме Минджи, Хани и Даниел. След дълги и задълбочени дискусии решихме да се върнем в ADOR", казаха три от петте изпълнителки в изявление, публикувано от адвокатите им и изпратено до АФП.

По-рано ADOR публикува съобщение, че Херин и Хейн са "решили да спазят решението на съда и да се придържат към изключителния си договор с лейбъла", като добави, че се ангажира "да предостави пълната си подкрепа" на артистите.

Момичетата са в конфликт с лейбъла си от април 2024 г., когато HYBE се опита да уволни продуцентката им Мин Хи-джин. В знак на солидарност групата постави ултиматум на HYBE, като едно от изискванията й беше възстановяването на длъжността на Мин, което компанията отказа.

В отговор "НюДжийнс" оповестиха публично спора си, като обвиниха лейбъла, че умишлено саботира кариерата им.

Миналата година едно от момичетата, Хани, каза, че групата е била жертва на тормоз на работното място по време на сътрудничеството си с ADOR.