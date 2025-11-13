Стефан Еленков, който води големите звезди у нас, отличен заедно с промоутъра на Пол Маккартни и Елтън Джон

Стефан Еленков, който доведе у нас Роби Уилямс, Guns N' Roses, Ед Шийрън, Андреа Бочели и т.н., получи в Лондон едно от най-престижните световни отличия в сферата на музикалния бизнес. Той бе включен в тазгодишната класация Pollstar's 2025 Impact International: UK/Euro Honors. Заедно с него признание получи легендарният Бари Маршал, основател на Marshall Arts и дългогодишен промоутър на Пол Маккартни, Елтън Джон и Пинк. Сред отличените са също Харви Голдсмит, продуцентът зад историческите Live Aid и Live 8, както и Род Максуийн, основател на ITB Agency и агент на имена като Pearl Jam, Guns N' Roses и Aerosmith.

На специална церемония в Лондон на 11 ноември Pollstar събра водещи професионалисти от цял свят, за да почете приноса на хората, които стоят зад най-големите турнета, фестивали и иновации в глобалната концертна индустрия. Изданието Pollstar е водещият световен източник за анализ и новини от лайв сектора, а ежегодният му списък Impact International отличава личности, които променят индустрията чрез визия, устойчивост и принос към културното развитие на своя регион. В класацията за 2025 г. са включени едва няколко представители от Източна Европа, като шефът на "Фест тийм" Стефан Еленков е първият българин, получаващ подобно признание. Pollstar го описва като двигател на промяната в региона и човекът, който превръща България в притегателна точка за световни артисти. В изданието самият той коментира реални предизвикателства в сектора като липсата на специализирани зали, растящите разходи за продукция и бюрократичните пречки, но добавя, че именно тези трудности са направили екипа му по-гъвкав и изобретателен: „Понякога се налага да превръщаме спортни съоръжения в концертни зали или да строим временни конструкции, но точно това ни направи по-креативни и устойчиви."

Само през 2025 г. Стефан Еленков и неговият екип направиха концерти у нас на Guns N' Roses, Енрике Иглесиас, Роби Уилямс, както и изданията на фестивалите Hills of Rock и Spice Music Festival. Догодина сред вече обявените гостувания са тези на Ерос Рамацоти, Iron Maiden, Джонатан Рой, Крис Айзък в София, в Пловдив ще бъдат The Cure, Gorillaz и Moby, както и новото издание на рок феста.



