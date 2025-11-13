Кристиано Роналдо си купи нов самолет за 50 млн. евро.Той разполага със собствена просторна баня, зона за почивка на екипажа, кухня и всевъзможни други екстри. Машината "Бомбардир Глобал Експрес-6500" е луксозен хотел с крила, пише испанското издание "Марка". Самолетът може да се похвали с най-добре оборудваната и технологично напреднала кабина в своя клас, включваща 4K развлекателна система, пише официалният уебсайт на марката.

Дизайнът на крилата помага за смекчаване на въздействието на турбуленцията и има елементи, които гарантират безопасността и спокойствието на екипажа и пътниците. Самолетът на Кристиано е персонализиран, като той е определил разположението на някои седалки и заседателни зали, както и интериорната декорация. Роналдо традиционно пътува само с частни самолети, като вече смени няколко.

Португалецът е първият футболен милиардер и очевидно може да си позволи всичко. Неговата друга голяма страст са спортните автомобили. Наскоро Кристиано призна, че вече е загубил точната им бройка, но са над 40. Колекцията му се оценява на над 22 млн. паунда.