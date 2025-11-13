Илияна Йотова нарече столичната градина "Алиса" "пристан на щастливото детство"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"В света на Алиса всяко дете може да се почувства герой, защото чудесата се случват на онези, които вярват в тях.

Шест десетилетия този дом, с прекрасно име на един обичан от всички деца литературен герой, е пристан на щастливото детство, място, където радостта от играта, магията на знанието и топлината на обичта оформят възпитанието на най-малките."

С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова поздрави столичната детска градина "Алиса" за 60-ия й рожден ден.

А в това, че чудесата се случват и са навсякъде около нас, се убедиха и всички гости на големия спектакъл, с който екипът и възпитаниците на градината отбелязаха своя юбилей.

Водещ на концерта бе големият актьор Христо Гърбов, който с усмивка се включи в изпълненията на децата. И дори направи дует с внучка си Христина, бивша възпитаничка на градината, която излезе на сцената с още двама солисти на вокална група "Пим Пам".

Христо Гърбов пя на сцената с внучка си Христина и още двама солисти на вокална група "Пим Пам". СНИМКИ: АРХИВ НА 45 ДГ "АЛИСА"

"Екипът на детска градина "Алиса" кара сърцето ми да се радва. Благодаря ви, колеги, вие превръщате детството във вълшебство и невъзможното - във възможно", обърна се към гостите на концерта и колегите си директорката д-р Стефка Колева.

За да поздрави за рождения ден градината, която сама е посещавала като малка, със свое изпълнение на сцената излезе и талантливата млада певица Михаела Маринова.

Всяка от четирите групи на ДГ "Алиса" се включи в спектакъла "Свят на чудеса" със самостоятелна песен. Разпределени по възраст в "Многознайко", "Умничета", "Шампиони" и "Звезди", децата показаха, че не отстъпват на големите изпълнители и по артистичност, и по талант.

Втора група "Умничета" пеят на сцената. СНИМКИ: АРХИВ НА 45 ДГ "АЛИСА"

В това се убедиха и кметът на район "Сердика" Момчил Даскалов, актьорът и общински съветник Веселин Калановски, бившият евродепутат Филиз Хюсменова, които гледаха спектакъла от първия ред.

Министърът на образованието Красимир Вълчев също отправи своите пожелания за юбилея на градината в своя поздравителен адрес. "Шест десетилетия, посветени на детето, са повод за гордост и признание. Вашата детска градина е дом на знанието, топлината и любовта - място, къдто всяко дете открива света чрез игра, усмивка и вдъхновение", написа министър Вълчев. И пожела на екипа много здраве, вдъхновение и нови успехи в изпълнението на благородната им мисия.

Най-малките от първа група "Многознайко" също излязоха за свое изпълнение на сцената. СНИМКИ: АРХИВ НА 45 ДГ "АЛИСА"

Детска градина № 45 "Алиса" е открита на 6 ноември 1965 г., а сред гостите на спектакъла бяха три поколения нейни възпитаници - дъщеря, баба и внуче. "Че даже и зет", добави с усмивка учителката Цветанка Христова, която бе водеща заедно с Христо Гърбов.

Трета група "Шампиони" по време на спектакъла СНИМКИ: АРХИВ НА 45 ДГ "АЛИСА"

Децата от четвърта група "Звезди" танцуват по време на концерта "Свят на чудеса". СНИМКИ: АРХИВ НА 45 ДГ "АЛИСА"