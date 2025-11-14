Ивайло Нинов с Малкия Иванчо всеки ден напомня, че народният гений е по-силен от всяка власт

Днес рожден ден празнува бащата на Малкия Иванчо - Ивайло Нинов. Най-талантливият съвременен български карикатурист всеки ден пресъздава чрез хумор и чрез своя знаменит герой наболели проблеми, както и въпроси, които вълнуват хората.

Шаржовете му излизат на страниците на вестник “24 часа” още от неговото създаване, а от няколко години вече оживяват като анимация в сайта 24chasa.bg. Забавните, но и злободневни карикатури с Малкия Иванчо на Ивайло Нинов всекидневно напомнят, че народният гений е по-силен от всяка власт. Рисунките са духовити, в тях има и намигване, и ирония, понякога дори и виц - задължителните неща за една карикатура, на които той се е учил от големи световни имена.

През годините благодарение на талантливата четка на Ивайло Нинов образите на всички наши политици са се превръщали в шаржове. Но не само те. Забавни карикатури на най-големите български актьори, отново нарисувани от Нинов, може да бъдат видени на Стената на славата на “Театър 199”, а тези на най-великите български спортисти са на Стената на славата в Националната спортна академия в София.

От колегите от “24 часа” - здраве, само поводи за усмивки и много вдъхновение!