Подкаст: Кръстю Лафазанов: Майка ми искаше да съм зъболекар. Аз избрах да се грижа за усмивките по друг начин

С нос от молив, боядисан точно преди представлението с плакатна боя - така на 6 години Кръстю Лафазанов излиза за първи път на сцената, за да изиграе човечето Моливко и завинаги да се влюби в нея. “Когато ми го сложиха на носа, миризмата на боята беше толкова силна, че едва издържах да стоя прав на сцената и после паднах от нея. Тридесет години по-късно играх на същата сцена. Ароматът на тази плакатна боя като че ли беше навсякъде около мен. Спомнях си всеки детайл – как съм се движил, какъв текст са ми подавали”, разказва с усмивка Лафазанов в подкаста “24 часа от живота”.

Майка му мечтаела да го види като стоматолог. Приемат го още първата година, но той бързо разбира, че това не е неговото място – избира сцената и актьорството. “Още като бях малък, майка ми все ме питаше какъв искам да стана, когато порасна. Аз ѝ казвах, че искам да съм комедиен артист и да се грижа за усмивката на хората. А тя все ми повтаряше: ‘Добре де, стани един зъболекар – пак ще се грижиш за усмивките на хората”. Да, ама тогава нямаше да мога да кажа, че съм играл Дон Кихот, Тартюф или Големанов.”

Посланието на актьора

И до днес Кръстю Лафазанов няма самочувствието, че прави нещо изключително – просто се стреми това, което прави, да го прави с любов. И най-важното – да запази тази любов.

На 21 ноември в зала 1 на НДК актьорът ще излезе заедно с колегите си Ненчо Илчев, Павел Иванов, Петьо Петков – Шайбата, Любомир Нейков, Милица Гладнишка и Христо Гърбов, за да разсмеят публиката с комедийния шоуспектакъл “Пълнолудие”, който обещава цели 100 минути смях – без прекъсване, без рецепта и без странични ефекти.

Какво още разказва Кръстю Лафазанов – слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast