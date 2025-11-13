Фен нападна Ариана Гранде (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ариана Гранде беше нападната от прекалено ентусиазиран фен, докато вървеше по червения килим на премиерата на новия си филм Wicked: For Good в Сингапур в четвъртък.

32-годишната актриса била до своята колежка Синтия Ериво, която смело се хвърля пред нея, когато видяла мъж да тича към тях.

Видеото, което беше разпространено в интернет, показва как мъжът се хвърля към Ариана и я прегръща, докато тя се опитва да се измъкне. Синтия, скача между Ариана и мъжа, за да се опита да го блокира. Cynthia Erivo proved she’s a true friend for good.



During the “Wicked: For Good” premiere in Singapore on Nov. 13, the Tony winner jumped into action after a fan broke through a barricade and grabbed Ariana Grande. In videos from the event, Cynthia is seen pulling the fan away… pic.twitter.com/v6BHkbGSvJ — Evie Magazine (@Evie_Magazine) November 13, 2025

Малко по-късно група охранители на събитието го издърпват, оставяйки видимо разтърсената Ариана да бъде утешавана от приятелката си Синтия.

Мъжът бил облечен с бяла тениска и шорти и имал характерна дълга черна коса с боядисани сини кичури.

Той е идентифициран като известния хулиган на червения килим Джонсън Уен, който в интернет е известен като „Пижама Мен".

Мъжът е споделял видеоклипове, след като е подхождал по подобен начин и към други знаменитости като Кейти Пери, The Weeknd и електронното дуо The Chainsmokers по време на техните концерти. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Pyjama Man (@pyjamamann)

Уен сподели клипове от момента си с Ариана Гранде в инстаграм, като написа: „Скъпа Ариана Гранде, благодаря ти, че ми позволи да скоча на жълтия килим с теб."

Зловещите видеоклипове, заснети преди да прескочи барикадата, за да види Ариана, показват как той казва, че е негова мечта да се срещне с актрисата.

Уен преди това обеща да спре да нахлува в пространството на знаменитостите, когато беше обвинен след като прекъсна концерта на Кейти Пери в Сидни през юни, пише "Дейли мейл". Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Pyjama Man (@pyjamamann)

Тогава той каза на 9News, че го е направил за забавление и обича адреналина от нахлуването на сцената.

Уен, който настоява, че не представлява заплаха, е извършвал нахлувания и на Олимпийските игри в Париж, на Световното първенство по футбол за жени на ФИФА и на финала на Световното първенство по крикет за мъже в Индия.