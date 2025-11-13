Сара Джесика Паркър с награда "Каръл Бърнет" за изключителен принос към телевизията

Актрисата Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет" за изключителния си принос към телевизията "на и извън екрана", предаде Асошиейтед прес.

„Кариерата на Сара Джесика Паркър въплъщава духа на наградата „Каръл Бърнет", каза Хелън Хони, президент на Фондация „Златен глобус". „Нейното пионерско влияние върху телевизията и отдадеността ѝ към разказването на истории на сцената и на екрана оставят незаличим отпечатък върху поп културата. За нас е чест да отпразнуваме изключителния ѝ принос към тази индустрия", добави тя, цитирана от Асошиейтед прес и БТА.

Наградата „Каръл Бърнет" ще бъде връчена на специалното събитие Golden Eve, на което ще бъде даден и призът "Сесил Б. Демил". Тази година той ще бъде връчен на актрисата Хелън Мирън.

Предаването Golden Eve ще бъде излъчено по Си Би Ес на 8 януари - три дни преди връчването на отличията "Златен глобус" на 11 януари. Ще бъде достъпно и в "Парамаунт плюс". Водеща на церемонията за наградата "Златен глобус" за втори път ще бъде Ники Глейзър.

Сара Джесика Паркър е най-известна с ролята си на Кари Брадшоу в сериала на HBO „Сексът и градът" и продължението „И просто ей така...". Сред филмите ѝ са „Фокус‑мокус", „Фалстарт", „Клуб „Първа съпруга", „Скъпа, няма не мога". Отличена е с „Еми". Паркър беше и в журито, което определя носителя на наградата "Букър" тази година.

Наградата „Каръл Бърнет" е учредена през 2019 г. и се връчва на личности „с изключителен принос към телевизията на или извън екрана". Сред предишните носители на приза са Тед Дансън, Норман Лиър, Райън Мърфи, Елън де Дженерис.