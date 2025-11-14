Първата сценична изява на най-добрия женски глас за 2025 г. Асмик Григорян е в Софийската опера

На 13 ноември на грандиозна церемония в Атина бяха обявени носителите на „Международните награди за опера". Около 22 часа наградата в категория „Женски глас" беше присъдена на Асмик Григорян. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската опера.

Първата сценична изява на новия най-добър оперен глас за тази година Асмик Григорян е днес на сцената на Софийската опера под диригентството на Даниел Орен, с участието на хора и оркестъра на Софийската опера. Асмик Григорян ще изпълни арии от опери на Верди, Пучини, Чайковски, Дворжак.

Международните оперни награди обявиха своите победители за 2025 г.

Сред певците, които спечелиха най-големите награди, бяха Марина Ребека, която спечели престижната награда „Избор на читателите"; Адел Шарве и Хю Кътинг получиха наградата „Изгряваща звезда". Никълъс Браунли спечели наградата в категория "Певец на годината", а Асмик Григорян наградата за „Певица на годината". Наградата за цялостно творчество получи Агнес Балтса.

Г-жа Григорян получава това високо отличие за изпълнението в Националната опера в Париж на трите сопранови роли в „Триптих" от Пучини с диригент Карло Рици и за ролята на Саломе на Р. Щраус в концертното изпълнение с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Антонио Папано.

Гръцката национална опера беше домакин на церемонията по връчването на Международните оперни награди за 2025 г. На живо от Културния център на фондация „Ставрос Ниархос" в Атина, „OperaVision" излъчи цялата церемония, включваща вълнуващ набор от категории и изпълнения на водещи артисти.

Основани през 2012 г. и известни като оперни „Оскари", Международните оперни награди са ежегодно честване на високите постижения на международната оперна сцена. Наградите имат за цел да признаят и възнаградят успеха, да създадат стипендии за изгряващи таланти и да повишат популярността на операта.

Тазгодишното жури, съставено от оперни професионалисти, е председателствано от Джон Алисън, редактор на списание „Opera with Opera News".