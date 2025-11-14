Емблематични фигури от нашата култура оживяват в пиесата "Писателското кафене" на Ловешкия театър

Писатели, художници, актьори... Вапцаров, Иван Милев, Кръстьо Сарафов и много други... Всички те са във вихъра на 30-те години на 20-и век, време, белязано от конфликти, възходи и убийства. Само сме чели за тези хора в учебниците, но сега ще ги видете събрани накуп в "Писателското кафене" - новият проект на Ловешкия театър "Борис Луканов". Така емблематични фигури от нашата култура оживяват на сцената, съобщават от храма на Мелпомена.

В момента Елица Йовчева /"Великият Гетсби" в Младежкия театър/ репетира своята нова пиеса, с която възкресява прочутото преди 9 септември 1944 г. заведение на ул. "Цар Освободител" в София. Днес сградата не съществува, остават само спомените.

На фона на бурното време от 30-те се проявяват характерите на най-ярките наши интелектуалци. И един келнер-режисьор сред тях, който е свидетел на раздиращи тайни и на цинизма на епохата.

В основата на пиесата е книгата на Константин Константинов "Път през годините".

Режисьор на "Писателското кафене" е Елица Йовчева, участват Боряна Бабанова, Георги Грозев, Деян Жеков, Диана Спасова, Петко Венелинов, Силвия Чобанова, Цветан Пейчев, Явор Костов - Яша и Янислава Линкова.

Сценография и костюми Александра Йотковска, композитор - Светослав Димитров.