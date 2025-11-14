Новата носителка на певческия „Оскар" с концерт в София тази вечер (Видео)

По стечение на обстоятелствата новата носителка на оперния „Оскар", връчен снощи в Атина, ще има концерт в Софийската опера тази вечер. Това е певицата от арменски произход Асмик Григорян, чийто концерт в София под диригентството на Даниел Орен бе планиран още преди няколко месеца.

Григорян е от няколко дни в София и репетира усилено за концерта си. Тя не е могла да присъства на церемонията в Атина снощи и е изпратила кратко благодарствено видео.

"Когато си стигнал върха на планината, имаш чувството, че всичко сякаш е спряло и колкото и усилия да полагаш, нещата не се движат повече. Награди като тази ми напомнят, че трябва да уча и да се развивам всеки ден. Поздравявам всички номинирани и всички победители тази вечер", казва певицата в краткото видео.

В записа от церемонията (виж видеото по-долу) се вижда как при обявянето на името й цялата публика в Атинската национална опера става на крака и горещо аплодира. Григорян няколко пъти е гостувала там, като последният й концерт в Атина бе в началото на октомври.

Това е третата награда на Асмик Григорян в този конкурс. Този път тя получава високото отличие за изпълнението в Националната опера в Париж на трите сопранови роли в „Триптих" от Пучини с диригент Карло Рици и за ролята на Саломе на Рихард Щраус в концертното изпълнение с Лондонския симфоничен оркестър под диригентството на Антонио Папано.

Сред певците, които спечелиха най-големите награди, бяха Марина Ребека, която спечели престижната награда „Избор на читателите"; Адел Шарве и Хю Кътинг получиха наградата „Изгряваща звезда". Никълъс Браунли спечели наградата в категория "Певец на годината", а Асмик Григорян наградата за „Певица на годината". Наградата за цялостно творчество получи Агнес Балтса.

Гръцката национална опера беше домакин на церемонията по връчването на Международните оперни награди за 2025 г. На живо от Културния център на фондация „Ставрос Ниархос" в Атина, „OperaVision" излъчи цялата церемония.

Основани през 2012 г. и известни като оперни „Оскари", Международните оперни награди са ежегодно честване на високите постижения на международната оперна сцена. Наградите имат за цел да признаят и възнаградят успеха, да създадат стипендии за изгряващи таланти и да повишат популярността на операта.

Тазгодишното жури, съставено от оперни професионалисти, е председателствано от Джон Алисън, редактор на списание „Opera with Opera News".

В концерта на Асмик Григорян в София тази вечер участват оркестърът и хорът на Софийската опера и балет. Концертът на Асмик Григорян включва арии, хорове и инструментални откъси от опери на Верди, Пучини, Чайковски, Дворжак.