Фронтменът на Whitesnake Дейвид Ковърдейл се оттегля от музиката

Фронтменът на Whitesnake и вокалист на Deep Purple Дейвид Ковърдейл обяви своето пенсиониране, съобщи сп. „Пийпъл“.

Английският певец и композитор сподели видео в социалните мрежи в вечерта в четвъртък, 13 ноември. „Дами и господа, момчета и момичета, братя и сестри на Whitesnake, имам специално съобщение за вас“, започва 74-годишният Ковърдейл във видеото, публикувано в YouTube. Той продължава: „След повече от 50 години невероятно пътуване с вас – с Deep Purple, с Whitesnake, с Джими Пейдж – през последните няколко години ми стана съвсем ясно, че е време да окача на куката рокендрол обувките си на висока подметка и тесните си дънки“, пише БТА.

„И както виждате, погрижихме се за лъвската перука“, пошегува се той за косата си. „Но е време да приключа“, казва Ковърдейл в заключение. „Обичам ви. Благодаря на всички, които ми помогнаха и ме подкрепиха в това невероятно пътуване: на всички музиканти, екипа, феновете, семейството. Това беше нещо необикновено. Но наистина е време да се наслаждавам на пенсионирането си и се надявам да ме разберете“, завършва той.

След обявлението беше излъчен носталгичен видео монтаж от кариерата на Ковърдейл, под съпровода на песента на Whitesnake Fare Thee Well („Сбогом“), включена в албума Forevermore от 2011 г.

Ковърдейл е най-известен като фронтмен на групата Whitesnake, създадена в Лондон през 1978 г. През 80-те години групата достига световна популярност с хитове като Here I Go Again и Is This Love.

Преди да сформира Whitesnake, Ковърдейл е вокалист на Deep Purple от 1973 до 1976 г. и участва в три албума: Burn и Stormbringer (1974) и Come Taste the Band (1975).

През 2016 г. той е включен в Залата на славата на рокендрола заедно с Deep Purple. Ковърдейл също работи с китариста на Led Zeppelin Джими Пейдж върху съвместния им албум Coverdale–Page от 1993 г., който получава платинен статус.

Последният албум на Whitesnake е Flesh & Blood от 2019 г. Групата изнася финалния си концерт през юни 2022 г. на Hellfest в Клисон, Франция.