Откраднаха с AI песента "Сине, сине", продават я с чуждо име

Дует Севдалина и Валентин Спасови, автори и първи изпълнители на песента „Сине, сине" съобщиха за нова нейна диско версия, генерирана с изкуствен интелект, качена да се продава свободно в редица платформи под чуждо име.

Севдалина и Валентин Спасови създават и регистрират песента през 1993 г., като споделят, че водят борба срещу неоторизираното и използване дълги години.

"Песента се изпълняваше, променяше, присвояваше. Адвокати ни казваха: „Трудно е да осъдите плагиатите... България не е в ЕС." Добре. А днес? Нима сме свикнали да мълчим? Нима сме се примирили? Боли! Боли много! Едно българско произведение, родено от душата на народа, днес е присвоявано, изкривявано и продавано от чужди лица, които нямат нито едно право върху него", пишат изпълнителите във фейсбук страницата си.

Дуото споделя, че YouTube са свалили над 2000 видеа, озвучени с тяхната песен — документални филми за войната, репортажи, семейни архиви, лични истории, като това се случва след представен официален лиценз за авторски права.

"И най-скандалното тепърва започва: Появи се нова диско версия, генерирана с изкуствен интелект, която вече звучи в европейски дискотеки. „DJ", който няма абсолютно никаква връзка с нас, качи песента под свое име", пише дуото, като допълва, че песента се продава свободно в редица платформи без разрешение за ползване.

Севдалина и Валентин Спасови споделят в публикацията си за дълбок парадокс - песента „Сине, сине" е преведена на английски и включена в академично издание в САЩ - престижна музикална антология, представяща образци на източноевропейска песенна традиция. В България песента не присъства в нито един учебник по музика.

"25 години доказваме едно и също:

• Песента е българска.

• Посветена е на синовете на България.

• Ние сме единствените автори.

• Правата са наши и са регистрирани.

Но системата позволява злоупотреби.

Позволява фалшиви претенции.

Позволява AI-преработки да превръщат българското в чуждо", пишат в публикацията, като призовават за подкрепа от страна на българските граждани и институции.