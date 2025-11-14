Коста Каракашян с нов спектакъл за самотата и социалната изолация

Това е спектакъл за всички онези моменти, когато се опитваме да бъдем някой друг, за да ни обичат и уважават. И за мига, в който разбираме, че сме се изгубили в превода на собственото си аз. Това казва режисьорът и хореограф Коста Каракашян за новия си танцово-театрален моноспектакъл „Почти като теб".

В главната роля е инфлуенсърка, която се опитва да се впише в различни социални контексти, но с всяка нова роля се отдалечава от собствената си същност. В образа ще влезе актрисата Емилия Тончева.

Проектът изследва темите за самотата, социалната изолация и копнежа за принадлежност през призмата на съвременния воайоризъм и загубата на автентичност. Автор е Йоана Мирчева. Аактрисата Емилия Тончева в „Почти като теб"

Спектакълът е създаден чрез devising процес – съвместен творчески метод, в който текстът, движението и сценичните образи възникват органично от импровизация и изследване. Режисьорът, драматургът и актрисата изграждат спектакъла като психологически и физически пъзел, където всяка сцена се ражда от реални наблюдения и лични преживявания. Екипът създава образ, който преминава между театър и движение, едновременно наблюдател на дигиталния свят и обект на собствената си трансформация. Спектакълът ще бъде съпътстван от два онлайн уъркшопа по devising метода през ноември, насочени към млади артисти и зрители, които искат да се запознаят с процеса на колективно създаване на сценичен текст.

Премиерата е на 18 и 19 ноември в клуб "ДОМ".