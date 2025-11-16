Благословия и проклятие: Брус Уилис не е наясно, че страда от деменция

Актьорът бе сниман да върви с помощта на болногледач

Холивудската звезда Брус Уилис, който страда от фронтотемпорална деменция, засягаща бързо способностите му да общува и да се движи, не осъзнава от какво е болен. Това разкри съпругата му Ема Хеминг, която през август взе трудното решение той да напусне семейното им имение и да живее в едноетажна къща заедно с болногледачите си.

47-годишната госпожа Уилис, която е бивш модел, написа книга и даде няколко интервюта, в които разказа как актьорът и близките му се справят с неговата тежка диагноза. Според нея е благословия, че той не е наясно, че страда от фронтотемпорална деменция, защото това би го разстроило много. Наскоро той бе сниман да се разхожда в Санта Моника с мъж от екипа, който се грижи денонощно за него. Известният с екшън ролите си актьор го държаше за ръката, докато престъпваше бавно, а в един момент потърси опора и с другата си ръка в близък парапет. Носеше бейзболна шапка и слънчеви очила, които пречеха да се види през повечето време изражението му, но на моменти сякаш се усмихваше.

“Той не осъзнава, че преживява влошаване на здравето си. И това не е отричане, а просто част от болестта. Може да се нарече и благословия, и проклятие. Но съм благодарна, че Брус никога не се е докосвал до идеята, че има фронтотемпорална деменция”, каза Ема Хеминг пред Vogue Australia. Тя опроверга появили се информации, че той вече не разпознава близките си. “Брус няма алцхаймер. Така че той знае кои сме ние, но неговото състояние влияе върху начина, по който общува и се държи”, обясни съпругата на актьора.

Първоначално тя се сблъска с негативна обществена реакция, когато обяви, че 70-годишният Уилис вече няма да живее с нея и двете им дъщери заради болестта си. Хеминг обаче успя да смекчи негодуванието, разказвайки подробно как и защо е направено това.

“Това беше едно от най-трудните решения, които някога е трябвало да взема. Но сред тъгата и дискомфорта това беше правилният ход - за него, за нашите момичета, за мен. В крайна сметка можех да се върна към това да бъда негова съпруга, което е такъв подарък”, сподели Хеминг.

Фронтотемпоралната деменция поразява частите на мозъка, които контролират езика, поведението и личността. За разлика от болестта на Алцхаймер, най-често срещаната форма на деменция, страдащите от нея не губят паметта си веднага, а вместо това

претърпяват промени в личността

Страдат от сковани движения, затруднения в говора и мускулна слабост. Способността им за правилна преценка на случващото се около тях рязко намалява, а с нея и възможността за вземане на подходящи решения. Това се превръща в голяма тежест за грижещите се за тях, особено ако нямат познания как да се справят със случващото се.

Първоначално Хеминг е решена да бъде до съпруга си каквото и да се случва, за да може той да присъства в живота на малките им дъщери максимално дълго. Разговор с неговия невролог обаче ѝ въздейства отрезвяващо. Лекарят ѝ показва статистика, според която 30% от грижещите се за болни от фронтотемпорална деменция умират преди техните близки. Тъй като това е толкова изтощително, 40 на сто от тях спират да се грижат за себе си, пропускат симптоми на заболявания и не си правят редовни медицински прегледи, което води до собствената им смърт.

Затова тя решава да повери ежедневните грижи за Брус на професионалисти, а

тя да се концентрира върху отглеждането на двете им дъщери

- 13-годишната Мейбъл Рей и 11-годишната Евелин Пен, а също и върху благотворителна дейност, насочена към семейства, които се сблъскват с подобни тежки диагнози. Тя търси съвет по въпроса и от Деми Мур, тъй като 70-годишният актьор продължава да е много близък с бившата си съпруга и трите им пораснали дъщери. Всички заедно стигат до решението, че той ще има необходимото спокойствие и грижи, ако живее самостоятелно с болногледачите си, а близките и приятелите го посещават често. “Имаме много дълбока връзка и се научихме да го приемаме там, където е. Просто да го подкрепяме и да го обичаме”, казва Ема Хеминг. Тя признава, че макар съпругът ѝ да се затруднява вече да изрази любовта към семейството си, това не е необходимост за тях. “Нямаме нужда от думи. Той много липсва на дъщерите ни, защото пропуска важни етапи от техния живот и това е трудно за тях. Но те се учат да приемат това, както и аз”, споделя съпругата на Брус Уилис.

Звездата от “Умирай трудно” се отказа от киното през 2022 г., а година по-късно бе огласено, че страда от афазия, която засяга всички езикови умения като говорене и разбиране, четене и писане. По-късно диагнозата му бе коригирана на фронтотемпорална деменция, също нелечима болест, водеща не само до проблеми с общуването, но и до личностни изменения.