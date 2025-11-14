Кръщават улица в Долна Баня на поета Николай Лилиев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Улица в град Долна баня ще носи името на българския поет Николай Лилиев, съобщиха от пресцентъра на администрацията.

На 18 ноември в града ще се състои тържествена церемония по повод преименуване на улица на името на изтъкнатия български поет и драматург Николай Лилиев.

Събитието е част от проекта „Долна Баня – градът като сцена: Фестивал на изкуствата, словото и срещите между хората", който се реализира по Програма „Ново поколение местни политики за култура за малки общини". Програмата включва кратък видеофилм, посветен на 140 години от рождението на Николай Лилиев, разказ за живота и творчеството на поета, поетичен рецитал.

„С тази инициатива отдаваме заслужена почит към едно от най-изтънчените пера в българската поезия и поставяме културата в сърцето на нашия град", посочват от Общината.

„Николай Лилиев олицетворява духовност, красота и чувствителност — ценности, близки до духа на Долна баня. С неговото име свързваме стремежа ни града да бъде място на вдъхновение, изкуство и човешка топлота. Новата улица ще бъде символ на духовността, словото и културната памет на Долна баня — град, в който изкуството и хората се срещат в диалог между минало и бъдеще", пишат от общината, цитира БТА.