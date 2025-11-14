Камерна сцена в пазарджишкия театър вече носи името на актьора Милен Пенев

След като репетиционната зала в Драматично-кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик бе кръстена „Катя Паскалева", камерната сцена вече носи името на актьора Милен Пенев. "За нас това не са просто имена – това е почит". Това съобщиха от Драматично-кукления театър"К.Величков" в Пазарджик. И уточняват, че "това решение не е случайно. И двамата актьори са свързани с Пазарджик – тук, на тази сцена, са направили едни от първите си стъпки, тук са се изграждали като творци, тук са оставили следи, които пазарджишката театрална сцена още пази".

Катя Паскалева и Милен Пенев са сред най-силните гласове в българското кино и театър. Заедно създават незабравими образи – като тези в култовия „Козият рог". Но малцина знаят, че голяма част от професионалния им път е минала именно през пазарджишкия театър. Това е мястото, където са репетирали, мечтали, работили и растяли като артисти.

С даването на техните имена ние не просто кръщаваме пространства – ние продължаваме една история. История, започнала в Пазарджик и оставила ярка следа в българската култура. Двама актьори, свързани завинаги – на сцената, в живота и в паметта на българския театър, коментират от Мелпомена в Пазарджик.