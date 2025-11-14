"Златно перо" за кореспондентката ни във Велико Търново Дима Максимова

Съюзът на българските журналисти връчи ежегодните си награди "Златно перо" на тържествена церемония в БНР. Отличията бяха разпределени в 12 основни категории. По традиция наградите се връчват по повод 1 ноември – Деня на народните будители.

В категорията „Кореспондент на централна медия в страната" наградата получи Дима Максимова от в. „24 часа".

"Вълнувам се, тази награда е изключително ценна за мен, тъй като номинацията бе изцяло от професионалната гилдия във Велико Търново и колегите, с които всеки ден сме на терен от доста години. В професията съм вече от 30 г. и все така не губя любопитството си към хора, процеси, добри дела, красиви умове.

Шансът да разказвам историите ми дава "24 часа" - медийната платформа, която задава стандарти в журналистиката, и неслучайно се ползва с голямо доверие.

Разбирате, че в тази школа, въпрос на самоуважение е да си добър в това, което правиш, и да опитваш да даваш все по-качествени текстове. Благодаря на колегите, защото това ме държи в постоянна кондиция. Надявам се да продължим да правим смислени неща заедно", заяви Дима при получаване на наградата.