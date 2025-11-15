Царският внук Симеон иска да е военен, прави първи стъпки с младите гвардейци

Благодарен съм на майка ми, че ме е родила тук и съм българин, казва синът на княгиня Калина

Военна кариера иска да прави най-малкият внук на цар Симеон, който носи неговото име. А като първа стъпка синът на княгиня Калина и Китин Муньос вече е част от младежкия гвардейски отряд.

“Много съм благодарен на майка ми, че тя ме е родила тук, в България, че съм българин. Благодарен съм на 22-и гвардейски отряд, че ми дадоха възможността да марширувам с тях”, казва 18-годишният Симеон. Привлечен от идеята за организация, в която родолюбието е на първо място, се присъедини към младежкия гвардейски отряд в СУ “Васил Левски” в Елин Пелин. Ценна основа за това дала княгинята, която от ранна възраст възпитала у него обич и уважение към родината. Малкият Симеончо е единственият от царските внуци, който е роден в България, кръстен тук, говори перфектно езика ни и живее тук със семейството си. От малък той е възпитаван в българските традиции и обичаи.

А че иска да прави военна кариера, го издаде дядо му. През април в интервю пред френското издание “Пари мач” цар Симеон, който сам е бил курсант в авторитетната военна академия “Вали фордж” в САЩ, сподели радостта си от намеренията на внука си да тръгне по неговите стъпки. През 1959 г. кадет Рилски, както е известен Симеон тогава, е завършил с чин младши лейтенант.

Преди да стане млад гвардеец, княз Симеон премина и през обучение в манастира в Шаолин. Пред испанското списание “Ола” той разказа за лятото с шаолинските монаси, нетърпелив да се учи от майсторите на кунгфу.

Днес младежът носи красивата червена униформа на гвардейците. И заедно с четиримата нови членове на отряда вече участва не само в официални церемонии, но и в обучения по лидерство, дипломация, история, културно наследство и неформално образование, организирани от сдружението “Младежки гвардейски отряди”.

“Княз Симеон е прекрасен и ерудиран млад човек. Той има деликатната, но твърда подкрепа на своето семейство, а с присъствието си допринася за нови знания, нови гледни точки и за атмосферата на уважение, която ценим”, споделя за него създателката на сдружението Денислава Ангелова.

Желанието на 18-годишния син на княгиня Калина било да бъде част от общност, която работи за ценности, традиции, добродетели, активна младежка позиция и уважение към държавността. За него това е начин да бъде полезен и да расте заедно с връстниците си, разказва Денислава Ангелова.

Дебютът на младия княз в гвардейския отряд бе на Деня на будителите, когато отрядът му участва в традиционното факелно шествие в Елин Пелин.

За краткото време в отряда младият княз вече създал и нови приятелства.

С приятелите си той говорел на български, с уважение и внимание.

Така децата в отрядите посрещали всеки новодошъл: отворени, добри и гостоприемни. “Младежите се търсят, подкрепят, обменят идеи и създават много проекти”, обясни Ангелова.

Сдружение “Младежки гвардейски отряди” е създадено през 2018 г. от Денислава Ангелова, когато в Плевен е открит вторият ученически отряд. Организацията е доброволна и събира младежи на всякакви възрасти. Години преди това, в Кърджали, тогавашната директорка на Езиковата гимназия “Христо Ботев”, открива първия такъв отряд. За инициативата ѝ помагат Димитър и Елена Кондикови. С тяхната подкрепа се появява и вторият отряд в Плевен и постепенно инициативата достигнала и до други училища, разказа Ангелова.

Идеята на създателката била младите хора да имат пространство, в което традицията да среща добродетелите, родолюбието да бъде уважително и смислено, а историята да оживее не просто като урок за миналото, а като посока за вдъхновение. За Ангелова българските гвардейци са един от символите на държавността - силни и обединяващи. И преди създаването на сдружението редовно се включвали в инициативи на Националната гвардейска част, включително в изграждането на параклис там.

Гвардейски отряд може да бъде създаден във всяко училище в страната,

има дори в Бургаския свободен университет и в 1-а детска градина в Пловдив. В момента съществуват 25 отряда в страната, но все повече училища се обръщат към сдружението и искат да участват в инициативата.

Освен това има и 4 гвардейски оркестъра: в Габрово, Казанлък, Бургас и Плевен. В тях децата развиват музикалните си умения, като също участват активно в училищни инициативи и събития на гвардейските отряди. Към оркестрите се присъединяват дори ученици, които никога преди не са свирили на музикален инструмент, но имат желание, вдъхновение и воля да се научат.

Досущ като при истинските гвардейци, в чиито редици се приемат и мъже, и жени, в ученическите отряди момичетата и момчетата са поравно. Дамите дори се включват в командването. Според Ангелова е важно вътрешното убеждение и желанието да бъдат част от отряда не познава разделение. В много от отрядите дори

има и резервни състави, защото много деца чакали с нетърпение да се включат в тях

Младите гвардейци си имат и собствени униформи, шити по подобие на официалните. Всяко училище, където има отряд, само организира изработката им, като помощ за това получават от общините, но и от дарители. Любопитно е, че за разлика от типичните за гвардейците орлови пера ученическите калпаци се украсяват с различни пера, а някои получават като подарък фазанови пера от ловци. В детските униформи липсва и символът на представителната армия - Александровската звезда, а причината е, че от сдружението уважават символиката, вложена в нея, и не я пресъздават.

Сдружението си има и знаме - визията му била съгласувана с тогавашния командир на почетните военни ген. Илко Йорданов. Знамето, а и тамбурмажорите (атрибут на ученическите гвардейски оркестри - бел. ред.) са непроменени и са част от традициите на отрядите.

Младите гвардейци често са канени на местни, регионални и национални чествания, както и на училищни тържества. Включват се и в международни обмени и обучения, в проекти, организирани от сдружението. Създаването на всеки нов отряд е с партньорството на Националната гвардейска част. Освен това е под патронажа на президента и с подкрепа от Министерството на отбраната. Заедно с гвардейците учениците участват в официални чествания и военни ритуали. Включвали са се в честванията на връх Шипка, както и в прояви, свързани с Априлското въстание.

“Нашите младежи поемат най-различни житейски пътища. Има студенти по право, медицина, технически науки, журналистика, има курсанти във Военния университет. Участието в отрядите ги прави по-активни граждани, по-смели доброволци и хора, готови да дават пример”, казва Ангелова.