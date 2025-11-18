Как Евгений Онегин накара кралската дъщеря да вари лютеница

Красива любов свърза в семейство младите оперни звезди Елеонора Джоджоска от Прилеп и българина Атанас Младенов

Младата македонска оперна певица Елеонора Джоджоска-Младенова, която от януари е в щата на Софийската опера и балет, е изпяла досега едва три роли на голяма сцена: първа дама и Памина във “Вълшебната флейта” на Моцарт и Елизабет в “Танхойзер” на Вагнер.

На премиерните спектакли на Вагнеровата творба през юни публиката бе поразена от сопраното, която се превъплъти с необикновена отдаденост в страдащата по Танхойзер племенница на графа на Тюрингия.

Това, че да се пее Вагнер, е трудна работа, е ясно. Но за състава на Софийската опера това е деветата поред Вагнерова творба, а и повечето от колегите на Елеонора са имали късмета да бъдат стилово и езиково подготвени от големия, вече покоен, вагнеров специалист Рихард Тримборн, който години наред идваше в София, за да научи българите как да пеят Вагнер.

Македонското сопрано обаче е едва 24-годишна, завършила е съвсем наскоро Националната музикална академия “Панчо Владигеров” и има съвсем малък сценичен опит.

“Аз нямам в семейството си други музиканти, ако изключим дядо ми, който е свирил на китара в различни състави. Родена съм в Прилеп и учих в музикалното училище в града, преди да отида и да завърша средно музикално училище в Битоля с пеене. А за ролята на Елизабет се явих на няколко кастинга”, казва простичко Елеонора, която сякаш сама не може да повярва, че е направила нещо изключително.

През октомври миналата година тя се омъжи за свой колега - Атанас Младенов, един от най-добрите баритони в Софийската опера, блестящ в руския и немския репертоар, когото публиката аплодира най-често в ролята на Евгений Онегин.

При Наско музиката и пеенето

обаче идват по семейна линия Той буквално е израснал в Софийската опера, защото баща му е дългогодишен обоист в оркестъра, а майка му свири на виола.

Но медалът си има и обратна страна – признава, че усеща допълнително напрежение, защото дори по време на репетиции трябва да се доказва пред колегите на родителите си. А те определено “имат ухо”. Атанас Младенов

“Твърде възможно е това усещане да съществува само в моята кратуна, но във всеки случай непрекъснато се чувствам като на състезание или на изпит, защото все си мисля, че ме обсъждат”, признава Младенов.

Искрата между двамата пламва по време на репетициите на “Вълшебната флейта”, чиято премиера беше през миналия сезон. Но Елеонора признава, че е гледала преди това Атанас Младенов многократно на сцената и буквално е плакала на “Евгений Онегин” от Чайковски.

Че двама млади оперни певци, работещи на една сцена, заживяват заедно, не е нещо ново под слънцето. Но греши онзи, който си мисли, че по цял ден и цяла нощ си приказват само за оперна музика. Вкъщи дори и не помислят за това, пък и ако толкова им се слуша музика, има достатъчно много други жанрове.

“В мозъка на Елеонора има може би към 3500 песни

Няма начин да пътуваме и по радиото да прозвучи каквато и да е песен, и да се окаже, че тя не я знае. Моментално я запява. Да се чуди човек защо толкова се тръшка и твърди, че бавно научава ролите си”, казва за младоженката Атанас. Елеонора Джоджоска-Младенова

Стресът в работата на един певец, който всяка седмица има поне по едно представление, а често и по три и репетира усилено за следващите, е доста голям. И двамата с Елеонора се спасяват от прегряване чрез пътуване.

Качват се на колата, на кемпера или в краен случай на мотора и отпрашват нанякъде. Най-често сред природата – на някой язовир, на планинска хижа, манастир или на море. А откакто са женени – и в родния на Елеонора Прилеп.

Това, което ги вади истински от стреса, са заниманията с чисто битови неща. Хора, които са ги виждали само на сцената, трудно могат да си представят, че отегченият и преситен аристократ Евгений Онегин и дъщерята на Кралицата на нощта Памина ще седнат да варят лютеница, но двамата точно това са правили през лятото.

Накупили всичко необходимо, отишли на село, наизвадили чушките и доматите, опекли и сварили каквото трябва и седнали да затварят буркани. По същия начин

на следващата седмица намерили друго място сред природата и почнали да варят конфитюри и да затварят плодове в буркани.

Тази дейност, позабравена напоследък от много българи, защото магазините изобилстват от лютеница и компоти, в никакъв случай не е предприета от младите певци, за да се запасят с храна за зимата. Пък и професията им изисква, ако не чак строг хранителен режим, то поне въздържане от хранене особено преди излизане на сцената.

“Даже не помня кой ни даде идеята и рецептите. Просто разпуснахме по този начин, пък и има резултат, с който зарадвахме роднини и приятели”, казва Младенов.

И изобщо не му пука за реакциите във фейсбук. Приятелите му го питат “Ти за това ли взе това македонско девойче за жена – да я експлоатираш?”.

Което, разбира се, изобщо не е вярно. Защото на талантливата певица ѝ доставя удоволствие да прави каквото и да е сред природата. Особено в дует.