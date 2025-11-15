10 нови звездни двойки, които вече не крият чувствата си

Внезапни общи появи, продължителни погледи и фино демонстрирана близост - така в светските среди се появиха няколко нови двойки и раздвижиха емоционалните радари. Всички те вече подхранват въпроси дали става дума за мимолетни флиртове, или за истински романси. Но това времето ще покаже

Кой би предположил, че именно Никола Цолов и Крисия ще се превърнат в най-горещата нова двойка на светските среди? След като двамата вече открито потвърдиха отношенията си, в социалните мрежи кипи повече напрежение, отколкото на финал в Монако.

Той - ускорението на българския мотоспорт. Тя - гласът, който разтапя сцени и студиа

Заедно? Комбинация, предизвикваща повече шум от рев на болид. Как започна всичко?

21-годишната девойка, която беше откритие на “Шоуто на Слави”, сподели снимки от покрайнините на Валенсия, където се забавлява в компанията на новия си 18-годишен приятел, който живее в испанския град. Няколко дни по-късно Крисия публично призна, че има връзка с Никола, състезател от Формула 3. На една от снимките младите влюбени тренират заедно, като певицата, родена във Варна, която представи България на детската “Евровизия” през 2014 г., позира по къс топ и къс клин. Други кадри показват двойката да празнува заедно Хелоуин, като леко размазаният кадър загатва, че Никола се е маскирал като Батман, а тя е Жената котка. Никола Цолов е част от академията за развитие на млади пилоти на “Ред Бул”. На 25 май 2024 г. той стигна до историческа победа на спринта на пистата в Монако, като стана първият българин, печелил спринт във Формула 3.

Крисия и Никола Цолов

В края на август се заговори усилено и за друга популярна двойка - Благой Георгиев и Мария Луиза.

Новата изгора на Джизъса е млада инфлуенсърка

и дизайнерка, която развива собствен онлайн моден бранд. Двамата вече имат и линия за мъже и жени. Девойката е от Хаджидимово, чаровна и с леки физически “подобрения”. Само преди седмици влюбените се върнаха от Дубай, а преди това заедно оперираха носовете си в Турция.

Мария Луиза и Благой Георгиев

След това гордо ги демонстрираха, позирайки на фона на небостъргачи и златни залези в ОАЕ. “Запознахме се на снимки на реклама и аз първа отидох да му кажа, че го харесвам. Но той беше човекът на действието”, казва Мария Луиза за Благо.

Освен еднакви носове двамата имат и едни и същи татуси - при него, където има място по тялото, а при нея зад ухото. “Щастливи сме”, от своя страна казва Джизъса.

През това време “ергенът” Алек Младенов доказа, че вече не е ерген. Участникът в третия сезон на “Ергенът” по Би Ти Ви заживя и “пося семето на любовта” си в адвокатката Царина Русева.

Царина и Алек Младенов

Двойката вече се радва и на малко бебе. Двамата се познавали отдавна, но минали две години, видели се случайно и той я поканил на вечеря. В края ѝ опитал да я целуне, но тя отказала. След излизането на Алек от тв шоуто влюбените се срещат и оттогава са неразделни. Освен това не спират да се обсипват с комплименти - за него тя е палитра от всичко хубаво, а тя се надява и след 150 години да бъдат все така шашави и влюбени.

Интригуваща любов се заражда и между певицата Дара Екимова и Искрен Тончев - Искрата

Дара Екимова и Искрата

Двамата идват като свежа и смела страница в светските хроники с дискретно показаните чувства помежду си. Дара бе още ученичка, когато двамата записват общ дует - “Сагапао”. След раздялата с дългогодишния си партньор Борис Николов певицата очевидно е намерила нова емоция и вдъхновение.

От своя страна, Искрата на няколко пъти е попадал на златотърсачки. “И усещането е различно, защото обикновено мъжът е ловецът, а жената - плячка. Но така придобих и другата гледна точка. След първия такъв случай вече можех да го надушвам още в началото, но въпреки това съм го допускал”, разказва Искрата.

В музикалните среди се говори, че връзката между тях може да се окаже успешна комбинация между талант и вдъхновение. Искрата е един от най-търсените автори на песни в последните години, като стои зад хитове не само в попа, но и в попфолка - сред които “Убий ме” и “Запалката” на Галена.

В попфолк средите също има изненадващо ново партньорство - връзката между Меди и колежката му Десита

“Тя е великолепна жена”, призна Меди пред Мон Дьо по Нова тв, а Десита упорито мълчи за отношнията им. Влюбените бяха разкрити, след като в мрежите се появи видео, на което двамата се целуват по устата в популярно заведение в Слънчев бряг. По информация от сигурен източник те вече живеят заедно и обмислят нови проекти. Изпълнителката дори смятала да напусне музикалния лейбъл на Галин, за да премине при своя партньор, но строгият ѝ договор с високи финансови неустойки я спрял. Реакциите на феновете са смесени. Някои приветстват новата двойка, отбелязвайки, че връзката на Меди с Десита е по-успешна от предишната му с Моника Валериева. Други обаче остро критикуват певицата, напомняйки ѝ за покойния Денис Теофиков и обвинявайки я, че твърде бързо е започнала нова връзка. Десита и Меди се познават от 5 години, след като тя участва в неговия хит “Мама не дава”.

Поля и Евгени Будинов

От няколко месеца е явна и любовта на актьора Евгени Будинов и новата му приятелка Поля. Бившият депутат от ГЕРБ показа жената до себе си в мрежите. Той пусна снимка, в която ѝ се обяснява в любов.

“Целият ми път дотук е бил само за да те срещна, моя любов”, написа Будинов

под фотоса. Въобще не става ясно защо и как актьорът е напуснал дългогодишната си съпруга Мариела, наричана българската Пенелопе Крус. Съвсем доскоро той публикуваше снимки от щастливия им съвместен живот заедно с двете им дечица. Но пък във фейсбук се е отбелязал като “разведен”.

Новата дама на сърцето на Кирчо от “Етажна собственост” има сини очи и учи мениджмънт в Медицинския университет. Преди това е учила в Свищов, Велико Търново и Варна. “Тези сини очи са ви омагьосали, г-н Будинов”, пише последовател на актьора под кадъра, а той отвръща: “Тя цялата е магия. Моята магия”. Поля също е била семейна доскоро, тъй като миналата година е публикувала свои сватбени снимки отпреди 7 години.

Глория и Дани Петканов

Съвсем неочаквано риалити шоуто “Traitors: Игра на предатели” по Би Ти Ви се оказа в ролята на сватовник, след като събра моделката Глория Петкова и Лудия репортер Дани Петканов. “Радвам се, че си намерих щура дама като мен. Не вярвах, че ще ми се случи отново”, казва Дани за червенокосата красавица. Той вече е запознал сина си с дъщерята на манекенката. Седмица след като излезли от играта, Петкова пуска молба за развод с бизнесмена Методи Велинов заради любовта ѝ с Петканов. “Дани е мъжът в живота ми. Разбираме се, забавляваме се и се чувстваме добре един с друг. Засега това ни стига. Дъщеря ми Анабел и синът на Дани - Габриел, са почти на една възраст.

На този етап не планираме сватба

Отворена съм обаче, ако така се стекат обстоятелствата”, казва 34-годишната Глория. От своя страна, Дани Петканов и Александра Богданска, и тя манекенка и тв водеща, също се разведоха и тя вече е с нов партньор - Мартин Светломиров. Той пък се пробва като фолкпевец и даже има първи дует с Емилия.

“Искра, която трудно може да се опише”

- така 22-годишната Александра Костадинова разказва за любовта си с шампиона по вдигане на тежести Карлос Насар.

Александра и Карлос Насар

Тя е волейболистка, доскоро капитан на ЦСКА, а сега играч на руския “Амурски тигрици”. “Запознанството ни беше напълно случайно - вечер, в която не очаквах нищо особено да се случи, а всъщност именно тогава открих всичко. Бях на вечеря в ресторант, където той беше със своя компания. Масите ни бяха една срещу друга и погледите ни просто се срещнаха. Имаше нещо много специално - искра, която трудно може да се опише. Нашата история започна още онази вечер, която ние наричаме “магична”. Аз направих първата крачка, като му написах съобщение за това, което си разменихме в ресторанта. Оттам нататък всичко се случи естествено - разговорите и срещите ни бяха сякаш се познаваме отдавна”, разказа първо в “24 часа” Александра. Преди нея Карлос имаше двегодишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска.

Още една спортна двойка се афишира преди дни - Георги Стойчев от седмия сезон на “Игри на волята” и едно от най-чаровните бивши златни момичета - Невяна Владинова, вицепрезидент на федерацията по художествена гимнастика.

Невяна Владинова и Георги Стойчев

Двамата показаха, че са заедно, на рождения ден на Стойчев. Преди това пробягаха в Бургас 10 км в състезанието “Бургас Рън”. След него гордо се снимаха с медалите си за успешно завършване на трасето.

Стойчев е бивш състезател по кану-каяк и републикански шампион. В момента се занимава професионално с градинарство. Превърна се в един от най-запомнящите се участници в “Игри на волята”, но напусна предаването по медицински причини. Има дъщеричка от предишна своя връзка.

Невяна дълго време бе подозирана, че е гадже на актьора Дарин Ангелов, но нито в един момент не коментира тези информации, тъй като държи личния си живот далеч от светлините на прожекторите. В началото на годината обаче актьорът отрече да имат връзка. Той обяви, че сърцето му е свободно за нова любов.

И все пак най-горещата светска двойка на годината безспорно са Григор Димитров и Ейса Гонсалес.

Ейса и Григор Димитров

Любовта им започва през август и с днешна дата двамата са заедно. Именно Гонсалес, изразявайки чувствата си в социалните мрежи със сърчица, беше една от първите, които окуражиха Григор след контузията му в Лондон. Първата им публична поява бе на филмовия фестивал в Кан, където бяха поканени на специална вечеря, а след това ги снимаха на дефилето на “Прада” за пролет 2026-а по време на Седмицата на модата в Милано. Ейса е участвала в много тв сериали, има три албума с музика, а преди Григор е била гадже с Джейсън Момоа и Кристиано Роналдо. Българската звезда в тениса не ѝ отстъпва и преди Ейса бе гадже с горещата румънска манекенка Мадалина Геня, а още по-рано и с куп популярни красавици.

Любов, флирт или просто игра на очи под прожекторите - феновете ще продължават да наблюдават всяка крачка, усмивка или закачливо докосване на известните. Защото в света на звездите искрата никога не угасва.