“Остани до мен, татко”: 44 очи на известни бащи и дъщери срещу рака

Бащите не се страхуват от смъртта. Те се страхуват, че когато си отидат, дъщерите им ще трябва да ги обича някой друг толкова силно, колкото самите те са ги обичали, но никога няма да е толкова силно, повярвайте ми.

С тези думи Христо Мутафчиев откри една по-различна изложба в четвъртък. Наречена е “Остани до мен, татко” и е част от тазгодишното отбелязване на Movember у нас - световната инициатива за мъжкото здраве, и по-специално за превенцията и ранната диагностика на рака на простатата, която се провежда всеки ноември. Затова и Мутафчиев призова: “Правете си прегледи, не е страшно. Останете до дъщерите си, защото те имат нужда от вас, както и моята дъщеря има нужда от мен”.

Заради смислената кауза известни бащи - актьори, музиканти, режисьори, журналисти, позират до своите дъщери в общи кадри, а трогателното послание е едно и също - “Остани до мен, татко”.

“Възрастните мъже трябва да се опитваме да бъдем колкото може повече с любимите си хора”, казва Наско от Б.Т.Р., който с огромно удоволствие застава до порасналата си дъщеря Мартина пред обектива.

“Важността на каузата се съдържа в самото име на изложбата, затова и нямаше как да не се съглася да бъда част от нея”, добавя вокалистът на Б.Т.Р. За него е било и емоционално, и много приятно да се снима с дъщеря си Мартина, която е актриса и от две години е част от трупата на Народния театър “Иван Вазов”.

Журналистът Ники Кънчев и дъщеря му Мари-София също позираха за благотворителната изложба. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Именно там - в голямото фоайе, могат да бъдат разгледани и всички кадри. На тях заедно са запечатани Герасим Георгиев-Геро с Йохана, Юлиан Вергов с Алена, Марин Янев и Кристина, Георги Кадурин и Лора, Пенко Господинов и Калина, Стоян Радев и Ясмина, Румен Угрински и Анита, Христо Мутафчиев и Ая, както и Атанас Пенев (Наско от Б.Т.Р.) с Мартина, Ники Кънчев с Мари-София и Сашо Диков с Петя.

“Аз самият си изпатих сериозно заради здравословни проблеми. Преживях сърдечна операция, но попаднах на страхотни лекари, с които успях да се върна към нормалния начин на живот. Заради това за мен беше важно да призова с тази кампания колкото се може повече мъже да обърнат внимание на здравето си, да стигнат до профилактичните прегледи, за да може да се излекуват, колкото се може по-безболезнено”, обяснява известният журналист Сашо Диков пред “24 часа”.

Сашо Диков и Петя Дикова също се включиха в изложбата. СНИМКА: АРХИВ

Макар от години да е на екрана, му е малко странно да позира пред фотообектива. “Но за Петя не беше голяма работа - тя е взела артистизма на майка си”, казва с усмивка Диков. “Приятно ни е, когато сме заедно, но най-хубавото време ми е с внуците - приемам го като подарък от съдбата. Затова и мъжете да не отлагат прегледите и да следят здравословното си състояние”, добавя Диков.

Всеки от кадрите е черно-бял по идея на фотографа Светослав Караджов, който ги заснема. Според него така по-ясно могат да се видят посланията, които идват и от очите, и от лицата, а това е основното, на което набляга изложбата. Тя може да бъде разгледана до 25 ноември в Народния театър, след което ще бъде преместена в търговския център срещу БНТ, където ще остане до средата на декември. Партньор на инициативата е “Хил клиник”, която се включва в Movember с безплатни консултации за мъже с рак на простатата.

Георги Кадурин с дъщеря си Лора